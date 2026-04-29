Какво става? Брутален удар за Гришо

Бруталното пропадане на Гришо продължава. Григор Димитров допусна поражение на старта на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 175" в Екс-ан-Прованс (Франция) с награден фонд 272 720 евро.

Първата ракета на България отстъпи с 3:6, 4:6 пред испанския квалификант Пол Мартин Тифон.

Димитров, който от 14 години не бе играл на турнири "Чалънджър", се представи неубедително срещу намиращия се на 312-о място в света Тифон. Още в първия сет българинът направи цели 21 непредизвикани грешки и допусна два пробива. При втория, с който Тифон спечели сета с 6:3, Димитров направи и две двойни грешки, които доведоха общия им брой само за първия сет до седем.

Във втория сет играта на бившия номер 3 бе малко по-добра, но отново остана много далеч от стандартите, които сам заложи през последните близо 20 години. Българинът пропусна четири възможности за пробив още в първия гейм на сета, а в края на мача вече изглеждаше доста изморен и позволи на испанеца да запише третия си пробив в срещата, с който затвори и мача.

Общо в двубоя Григор Димитров завърши с 16 печеливши удара и 35 непредизвикани грешки и спечели само 9 от 28 разиграни точки на негов втори сервис, пише БТА.

"Невероятно е. Това е един от играчите, на които съм се възхищавал винаги. Много съм щастлив, че успях да спечеля. Опитвах се да бъда много концентриран през цялото време и това бе най-важното нещо, което направих. Знаех колко добър играч е Григор. Щом съм спечелил срещу него, значи съм играл с много самочувствие. Играта ми бе в най-добрата си светлина и това е един от най-важните дни в цялата ми кариера", каза Тифон след мача.

Във втория испанецът ще играе с водача в схемата Алекс Микелсен от САЩ.

