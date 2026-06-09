Иван Тиков: България е на световната тенис карта

Работим също за провеждането на много "Чалънджър" турнири, в следващите дни предстоят интересни надпревари в Хасково и Пловдив

Председателят на Управителния съвет на Българската федерация по тенис Иван Тиков даде интервю за БЛИЦ Live.

В началото на година той оглави БФТенис и заедно с екипа си работи усилено по редица проекти, главно за развитието на младите таланти.

Иван Тиков е роден в Пещера. До 14-годишна възраст тренира професионално тенис в Пазарджик. Завършва основно образование в Езикова гимназия „Бертолт Брехт", Пазарджик. Бакалавърската си степен придобива в „Риджънтс Юнивърсити", Лондон, със специалност „Глобален финансов мениджмънт". Магистър по „Здравен мениджмънт" в Медицински университет - Пловдив.

Има над 15 години стаж в семейна компания, свързана с услугите в здравния сектор.

"Благодаря ви за поканата. Неслучайно приех да дам интервю пред вас - аудиторията ви е доста голяма и ще има добър отзвук. Благодарям, че предавате успехите ни в тениса. Надяваме се в бъдеще да имате повече теми за коментиране. Тенистът ни да има още повече успехи и да правите повече интервюта - не с мен, а с новите ни таланти, които тепърва ще изгряват на световната сцена. Надяваме се на повече успехи на международно ниво", започна Иван Тиков.

"Тук съм заради децата. Казах го още в първия ми ден след избора ми за Председател на Управителния съвет на БФ Тенис. Ще се опитам да докарам възможно повече турнири в България, защото всички знаем, че големият разход за всеки състезател - талант, е самото пътуване и настаняването в хотелите. Ще се опитаме да спестим този разход", продължи шефът на родния тенис и обясни какви турнири предстоят в България до края на годината: "За два месеца успяхме да докараме 5 женски турнира от категория ITF W50 - носят 50 точки за световната ранглиста. По този начин ще дадем възможност на националните ни състезателки от "Фед Къп" да натрупат игрови опит и младите ни таланти да имат възможност да участват в квалификации и да трупат опит. Националният ни отбор ще става по-конкурентен и по-силен по този начин."

"Също работим за провеждането на много "Чалънджър" турнири, такива, които се отказват и България ги взима. Предстои такъв в Пловдив. Призовавам пловдивчани - любителите на тениса, да подкрепят състезателите ни. В предстоящите турнири в Хасково и Пловдив ще участват националите ни - и при дамите, и при мъжете. Най-атрактивните мачове ще бъдат след работно време - около 16 часа, за да може хората да се насладят. Навсякъде входът ще бъде свободен", обяви Иван Тиков.

"Българската публика е много добра навсякъде. Искрено се надявам да продължи да подкрепя националите ни и всички други таланти", призова шефът на родния тенис.

Тиков разказа за първите си срещи с националните ни отбори - жени и мъже: "Съставите ни са изключително млади. Виждам много голяма и дългосрочна отговорност. Федерацията трябва да им помага да бъдат най-вече здрави, да се редуцира шансът от контузии и да могат да имат достъп до по-добри и реномирани турнири."

"Имам възможността да работя в семеен бизнес, който е свързан със здравеопазването. Прозвището на семейството ми е да помагаме на хората в нужда. Зная много добре колко е важно да има правилен достъп до правилна храна, състезателите да бъдат образовани каква комбинация от храни да приемат. Голям процент от риска за контузии може да се редуцира само с правилно хранене. Заради това отборите ни имат нутриционист, който е достъпен и безплатен за състезателите и треньорите ни. Скоро ще организираме национална конференция, на която ще поканим играчи, родители и треньори, за да ги информираме колко е важно да създадат правилни хранителни навици от малки" .

Тиков говори и за поканата и решението да оглави родната тенис федерация

"Преди дни се върнах от "Ролан Гарос". Преди съм го правил като фен, а сега бях на работни визити, запознах се с редица председатели на тенис федерации. Срещнах се и с председателите на всички тенис организации, с които работим заедно в партньорски начала. Пред всички засвидетелствах това, че в България трябва да има повече турнири. Договорихме Тенис Европа догодина да направи годишната си конференция в България. Много хора, които взимат решенията за тениса, ще дойдат у нас. Ще им презентираме нашата дългосрочна стратегия, да покажем на света, че България е на тенис картата, и може да стане много сериозна тенис нация по резултати и домакински събития", обясни още Тиков. (10:15 мин.)

Той също така обяви, че скоро ще има новина и за детските и юношески надпревари

Тиков обясни и за "уайлд картите" и как тенисистите ни ги получават.

Ще има ли отново АТП турнир в София? "В момента е малко по-трудно, календарът е изпълнен нацяло. Има политика да се премахват някои АТП 250 турнири, следим дали се продава някои, за да се опитаме да го привлечем. Това е следващата стъпка. Плаща се, да. Удоволствието е скъпо. Не разчитаме изцяло на държавата, помага ни винаги. Разчитаме на частния бизнес. Самата федерация трябва да предложи продукт, който има някаква възвръщаемост, било то имиджова - да бъдат по-добре позиционирани, да бъде федерацията по-предвидима, за да може да се възползва от такъв ресурс и впоследствие да го инвестира правилно в развитието на нашите таланти"

Източник: БЛИЦ Спорт

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