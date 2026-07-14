Гришо се завърна с победа след Уимбълдън

Григор Димитров се завърна ударно след поражението на Уимбълдън преди дни.

Гришо се класира за осминафиналите на турнира от сериите ATP 250 в Бостад, след като победи чеха Далибор Свърчина, №114 в световната ранглиста, с 7:6(5), 1:6, 6:4 за 2 часа и 24 минути.

Двубоят предложи множество обрати. Българинът навакса изоставане от 3:5 в първия сет и в крайна сметка го спечели след тайбрек. Във втората част Димитров не успя да намери ритъма си и отстъпи убедително, а в решителния трети сет пропиля аванс от 3:1.

Въпреки това първата ракета на България показа по-голям опит и класа в ключовите моменти, за да стигне до крайния успех и да продължи добрата си серия от последните седмици.

Така Димитров продължава напред при третото си участие в турнира в Босад. При предишните си две – през 2012 и 2013 година – той достигна до полуфиналите.

В спор за място на четвъртфиналите Димитров ще се изправи срещу петия поставен Нуно Боржеш или участващия с „уайлд кард“ Мойс Куаме.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com