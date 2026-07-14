Уникален полуфинал на Мондиала. Франция и Испания празнуват

Уникален полуфинал на Мондиал 2026, който се провежда в ден, в който и двата отбора празнуват.

В деня на превземането на Бастилията е време и за първия полуфинал на Световното първенство с френско участие. Този ден е специален и за опонента на Франция, защото точно преди 2 години - на 14 юли - Испания стана европейски шампион по футбол.

Днес Франция за първи път ще играе мач от Световно първенство на своя национален празник, пише NOVA. Обикновено най-голямото спортно събитие за французите в Деня на превземането на Бастилията е етапът от най-елитната колоездачна обиколка в света - Тур дьо Франс. Тази година е различно. На националния си празник, селекцията на Дидие Дешан ще опита да се превърне в едва третата страна, достигнала 3 поредни финала на футболния Мондиал след Германия от 1982-1990 и Бразилия от 1994 до 2002г.

14 юли е специален и за Испания. Ла Роха спечели последното издание на Европейското първенство именно на тази дата преди 2 години с успех над Англия с 2-1.



В навечерието на сблъсъка голямата звезда на Испания Ламин Ямал отпразнува своя 19-ти рожден ден. Суперталантът, който играе с номер 19, си пожела на 19 юли Испания да триумфира във финала в Ню Йорк. "Моето желание е да победим Франция. Всички сме заедно до 19-и и ще се борим срещу тях, за да сме на финала", заяви футболистът на Испания Ламин Ямал.

По настояване на президента на Франция - Еманюел Макрон, полуфиналът в Далас ще започне с минута мълчание в памет на жертвите от атентата в Ница през 2016 г.

Националният отбор на Норвегия, пък бе посрещнат с официален прием в Кралския дворец по покана на норвежкия Крал Харалд V, а хиляди фенове ги приветстваха пред двореца в Осло.

Скандинавците постигнаха най-доброто си класиране на световни първенства с участието си на четвъртфиналите. Принц Хокон също се включи в празненствата заедно с футболисти и фенове, като дори задаваше ритъма на нашумялото викингско гребане.

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