Стара болка от САЩ'94 разтърси Стоичков

Христо Стоичков върна България към една от най-болезнените вечери в историята на родния футбол. Точно 32 години след полуфинала на световното първенство срещу Италия легендарният нападател призна, че загубата продължава да живее в него. България отстъпи с 1:2 и остана на една крачка от мача за титлата. Споменът за несбъднатата мечта отново връхлетя Камата в Америка, където той следи Мондиал 2026.

На 13 юли 1994 г. Пеневата чета се изправи срещу Италия на „Джайънтс Стейдиъм“ в Ню Джърси. Роберто Баджо вкара два ранни гола, а Стоичков върна надеждата от дузпа малко преди почивката. В средата на второто полувреме топката срещна ръката на Алесандро Костакурта в наказателното поле, но френският съдия Жоел Киню подмина ситуацията. Италия спечели с 2:1, а България завърши историческия турнир на четвърто място.

„На този ден умря една моя мечта, която заслужаваше да стане реалност! Мечта на един цял народ!“, написа Стоичков във Фейсбук.

Думите му върнаха спомена за отбора, който накара милиони българи да излязат по улиците и да повярват, че невъзможното може да бъде победено. След триумфите над Мексико и световния шампион Германия националите на Димитър Пенев вече гледаха към най-големия мач във футбола.

„Малка България срещу велика Италия и един френски съдия! Борихме се с българския лъв на гърдите, но не бихме!“, продължи Камата.

Болката от неотсъдената дузпа остана жива десетилетия. През 2025 г. самият Костакурта призна при посещение в София, че в спорната ситуация България е трябвало да получи наказателен удар, който можеше да донесе равенството.

Стоичков отново е в Северна Америка за световно първенство и през последните седмици присъства на срещи от Мондиал 2026. Завръщането му там неизбежно събуди спомените за лятото, в което той отбеляза шест гола, спечели „Златната обувка“ и поведе България към най-големия успех в нейната футболна история.

„Сега, в Америка, спомените нахълтват! Изпълнен съм още с тъга от загубата, но и гордост от нашия славен тим!“, завърши Стоичков.

32 години по-късно онази мечта остава несбъдната. Но отборът, който я преследваше, продължава да бъде символ на една България, която не се страхуваше от никого.

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