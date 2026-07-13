Изненада! Легенда поема Италия

Легендарният полузащитник Андреа Пирло е новият фаворит за поста селекционер на националния отбор на Италия, твърди авторитетното издание La Gazzetta dello Sport. Неговите бивши съотборници от Милан – Паоло Малдини и Леонардо, имат желание да се съберат отново с него в структурата на „скуадра адзура“.

Италианската футболна федерация започва преструктуриране, след като бе взето решение да се назначи технически директор – роля, която до момента не съществуваше в националния тим. Позицията се заема от Паоло Малдини, който заедно със своя консултант Леонардо има задачата да избере новия наставник преди старта на турнира Лига на нациите през септември.



До този момент основните кандидати за поста бяха Антонио Конте и Роберто Манчини, като се прокрадваше и смелата идея за преговори с Пеп Гуардиола. Според информацията на Gazzetta dello Sport обаче, кандидатурата на Пирло излиза на преден план.



47-годишният специалист, който бе ключова част от състава на Италия, спечелил световната титла през 2006 г., в момента води Юнайтед ФК в Дубай. Треньорският му опит включва престой в Ювентус (сезон 2020/21), където спечели Купата на Италия, последван от период в турския Карагюмрюк и кратък ангажимент начело на Сампдория, приключил през август 2024 г.



Пирло познава отлично Малдини и Леонардо от златните години на Милан, където халфът игра между 2001 и 2011 г. Твърди се, че Малдини е искал да го назначи за треньор на „росонерите“ още през 2023 г.



За разлика от останалите имена в списъка, финансовите изисквания на Пирло за заплата са напълно по силите на италианската федерация и няма да натоварят излишно бюджета ѝ, пише "Гонг".

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