Изненада! Легенда поема Италия
До този момент основните кандидати за поста селекционер на националния отбор бяха Антонио Конте и Роберто Манчини
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До този момент основните кандидати за поста селекционер на националния отбор бяха Антонио Конте и Роберто Манчини
Бившият мениджър на Ливърпул е приел поста
53-годишният специалист вече има споразумение
Започват преговори
Александър Димитров благодари на Георги Иванов и на членовете на Изпълкома на БФС
Договорът му е за две години
Решението вече е взето от ръководните фактори в БФС
Прецедент, който разтърсва футболните основи
Преговорите може да се ускорят през следващите 10 дни
Ханзи Флик беше уволнен по-рано този месец
"Петлите" в момента са трети в ранглистата на ФИФА
Много тежка вечер, в която всички си припомнихме кои са най-важните неща в живота, каза Каспер Хюлманд
Ще играят само тези които са във форма, обяви новият селекционер на националния по футбол
Настроението в отбора е добро, твърди националния селекционер
Ситуацията е тежка, призна националният селекционер
Бившият треньор на Лудогорец и Левски заменя Красимир Балъков
Трябва да върне изгонените, иначе ще се разделим, обяви Лазаров
Националният селекционер ще експериментира срещу Ейре
Селекционерът на волейболистите похвали нашите
Баскетболистите ни отново без селекционер