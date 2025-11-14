Ще има ли България нов селекционер

Президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо и селекционерът на националния отбор Александър Димитров сядат на масата след края на световните квалификации, пише „Тема Спорт“.

В събота гостуваме на Турция, а три дни по-късно приемаме Грузия преди да приключим цикъла. Трикольорите са заплашени да останат с нула точки в потока си. Бившият предводител на младежите пое тима на пожар след махането на Илиан Илиев и след куп откази в този труден период, включително от Димитър Димитров-Херо.

При представянето на Александър Димитров от централата обявиха, че договорът му е за две години. Гонзо и младият селекционер ще обсъждат, както бъдещето на треньора, така и работата и програмата на държавния тим.

На 12 февруари в Брюксел ще се тегли жребият за Лигата на нациите. Ние сме в Лига С и спечелването на групата там може да ни отвори широко вратите към класиране на Евро 2028. През март се очаква да играем в два мача от турнира ФИФА серии, където преди време срещнахме Азербайджан и Танзания.

През юни ще се надяваме някой да ни покани за контрола и чак в края на септември ще започнат мачовете от Лигата на нациите. Именно периодът дотогава ще коментират Георги Иванов и Александър Димитров. Определящ за бъдещето на държавния тим ще е и жребият за Лигата на нациите.

