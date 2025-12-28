Нигерия пречупи Тунис в трилър с пет гола и вече е на елиминации

Нигерия победи Тунис с 3:2 във втория си мач от група C на Купата на африканските нации и с шест точки от два двубоя си гарантира класиране за следващата фаза, както и първото място в потока. Нигерийците доминираха голяма част от срещата и изградиха комфортна преднина, която обаче се оказа под сериозно напрежение в последните минути.

Основната заслуга за успеха бе на офанзивния тандем Виктор Осимен и Адемола Лукман. „Суперорлите“ натиснаха още в началото и отправиха 10 удара през първото полувреме, като гол на Осимен бе отменен заради засада. Малко преди почивката обаче нападателят все пак се разписа, след като завърши пробив и центриране именно на Лукман.

След паузата Нигерия изглеждаше още по-убедителна. Пет минути след подновяването на играта Лукман изпълни корнер, Уилфред Ндиди се извиси и направи резултата 2:0. В 67-ата минута дойде и третият гол – този път Осимен намери Лукман, който премина през трима защитници и прати топката в мрежата за 3:0, превръщайки мача в демонстрация на нигерийската атака.

Срещата обаче пое в неочаквана посока в последния четвърт час. След пряк свободен удар на Ханибал Меджбри Монтасар Талби намали с удар с глава, а малко по-късно Али Абди реализира дузпа за 3:2. Въпреки мощния натиск в последните минути, включително в дългото добавено време, Тунис не успя да стигне до изравняване.

След този резултат Нигерия си осигури предсрочно първото място в групата с 6 точки, докато Тунис остава втори с 3. Уганда и Танзания са след тях с по една точка след равенството помежду си.

