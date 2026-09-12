Сенегал и Мароко си уредиха африкански финал след драма и дузпи
Садио Мане повали Египет, а Мароко оцеля срещу Нигерия след 120 минути без гол
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Садио Мане повали Египет, а Мароко оцеля срещу Нигерия след 120 минути без гол
„Фараоните“ оцеляха в зрелищно 3:2 в Мароко
„Суперорлите“ поведоха с 3:0, удържаха късния щурм и си гарантираха първото място
Екваториална Гвинея ще бъде домакин на турнира за Купата на Африканските нации през 2015 година. Конфедерацията на Африканския футбол взе това решение...