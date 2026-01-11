Египет спря шампиона Кот д'Ивоар и влезе в полуфиналите

Египет си осигури последната квота за полуфиналите на Купата на африканските нации, след като надделя с 3:2 над действащия шампион Кот д'Ивоар в един от най-резултатните двубои на турнира. Срещата в Агадир предложи ранни голове, силен обратен натиск и напрежение до последните минути. С този успех седемкратните носители на трофея останаха в битката за нов финал.

Египтяните наложиха високо темпо още от първите секунди и бързо поставиха съперника си под напрежение, като откриха резултата още в началото и постепенно стигнаха до аванс от два гола. Кот д'Ивоар се върна в мача малко преди почивката след неточност в защитата на „фараоните“, която върна интригата. Вместо да се поколебаят, египтяните започнаха втората част по най-добрия възможен начин и отново увеличиха разликата, което им позволи да контролират развитието на срещата.

Шампионите обаче прехвърлиха играта в половината на Египет и с постоянен натиск стигнаха до ново намаляване на резултата, превръщайки последния четвърт час в истинска обсада. Въпреки това защитата на Египет издържа и не допусна изравняване, което би изпратило мача в продължения. В полуфиналите тимът ще срещне Сенегал, докато във втория сблъсък за място на финала един срещу друг ще излязат Мароко и Нигерия.

