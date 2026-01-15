Сенегал и Мароко си уредиха африкански финал след драма и дузпи

Отборите на Сенегал и Мароко ще спорят за трофея в турнира Купата на африканските нации по футбол. В първия полуфинал Сенегал се наложи над Египет с 1:0, а във втория домакините от Мароко елиминираха Нигерия след изпълнение на дузпи – 4:2, след като редовното време и продълженията завършиха без попадения.

Герой за Сенегал стана Садио Мане, който реализира единствения гол в мача 12 минути преди края на редовното време. Тимът на Алиу Сисе доминираше срещата, владеейки топката в 63% от времето и отправяйки 12 удара, от които четири точни. Египет не записа нито един точен удар и не стигна дори до корнер преди допуснатото попадение. Голът на Мане падна след рикошет, а двубоят бе белязан и от директния сблъсък между него и Мохамед Салах, с когото бяха съотборници в Ливърпул. Въпреки превъзходството си, сенегалците не създадоха много чисти голови положения, но стабилната им защита се оказа решаваща за крайния успех.

Във втория полуфинал Мароко и Нигерия не успяха да си отбележат гол в рамките на 120 минути, въпреки че публиката на стадион „Мула Абдала“ в Рабат видя общо 18 голови положения, от които само шест точни удара. Големият герой за домакините се оказа вратарят Ясин Буну, който блесна при дузпите и изведе Мароко до успех с 4:2. За Нигерия точни бяха Пол Онуачу и Фисайо Деле-Баширу, докато Самуел Чуквуезе и Сопуручукву Ониемаечи пропуснаха. За мароканците, въпреки пропуска на Игман Хамза, реализираха Нийл Ел Айнауи, Елиес Бен Сегир, Ашраф Хакими и Юсеф Ен-Несири.

Финалът на турнира е в неделя от 21:00 часа българско време, а ден по-рано Египет и Нигерия ще се изправят един срещу друг в мача за бронзовите медали.

