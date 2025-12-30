Венци Стефанов се заяде с Левски. Прогноза за титлата

Шефът на Славия Венцеслав Стефанов направи пореден любопитен коментар. Бизнесменът се закани, че повече няма да позволи на никого да му се качва на главата.

"Вярвам, че 2026 г. ще бъде добра за Славия. Имаме много добър треньорски щаб и кадърни момчета. Знаете, че не обичам да говоря за цели, но ще преследваме до последно възможността да стигнем до Европа, колкото и да не са ни големи шансовете за това нещо. Феновете трябва да подкрепят отбора си, Славия винаги е бил клуб за пример и трябва да продължи да бъде такъв", започна той пред "Спортал".

"През 2025-а се получиха някои неприятни сцени, но в крайна сметка никой не е по-голям от Славия. И никой не бива да забравя какво е получил от Славия. Дали ще се поздравя със Заги, ако се засечем някъде? Аз никога не съм излизал по телевизията да кажа, че не си говоря с него. Все пак не съм някакъв случаен човек на светофара", каза Стефанов.

"Истината е, че повече няма да позволя да ми се качват на главата. Колко време пускаше своя кръщелник Велко, като се казваше, че ако играе две години, ще вземем 350 000 евро от родния му клуб Войводина. А накрая отиде ей така без пари в Словения. Затова казвам - никой не бива да се мисли за по-голям от Славия. И всеки трябва да си знае мястото", категоричен е той.

"Дано следващата година донесе радост на всички слависти! Относно титлата си мисля, че Лудогорец няма да си остави каруцата в калта. Да, Левски има точкова преднина, но си мисля, че Лудогорец ще успее да си върне върха", заяви Венцеслав Стефанов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com