Край! Ясна е съдбата на Марин Петков

Един от най-успешните израелски клубове – Макаби Хайфа, отново проявява интерес към един от капитаните на Левски Марин Петков. Клубът планира да отправи нова по-висока оферта за национала през януари, пише sport5.co.il. Шестият в местния елит имаше апетити към 22-годишния играч през лятото, но тогава от клуба предложиха по-малко от милион евро за правата му, докато от „Герена“ настояваха за 1.3 млн. от европейската валута.

Интересното е, че националът бе на косъм от продажба в полския Ракув. За финализиране на сделката у нас пристигна Артур Платек, който е познат от работата си като спортен директор на Ботев Пловдив. Трансферът обаче пропадна, защото поляците искаха Марин в тима си преди реванша в Лига Европа срещу Брага, а сините държаха да го имат в редиците си за сблъсъка в Португалия, припомня Тема спорт.

По-късно сделка и с втородивизионния италиански Монца не се осъществи. Последно африкански клуб предложи солидна сума за 22-годишния играч, но крилото не прие да заиграе извън Европа. Левски е предоговорил очакваната цена за национала Марин Петков – 1.3 милиона евро.

