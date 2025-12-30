Немска легенда с решителни думи за Флориан Вирц

Първият гол на Флориан Вирц за Ливърпул е важен, но той трябва да продължи да се подобрява в новия си отбор. Това смята германската легенда Лотар Матеус, цитиран от ДПА.

Матеус заяви в редовната си рубрика в Sky TV, че е щастлив от първото попадение на плеймейкъра в събота срещу Уулвърхямптън, като това стана повече от четири месеца, след като премина в Ливърпул срещу 150 милиона евро от Байер Леверкузен.

Световният шампион от 1990 обаче добави, че "това не е решителната крачка за него" и Вирц "трябва да продължи да работи здраво, за да се наложи на поста".

"Той постепенно се налага, но трябва да продължи да се бори и да изпъква постоянно. Така повечето топки ще преминават през него и ще получи право да изпълнява пряк свободните удари и дузпите, както го правеше в Леверкузен и се наема с тази роля в националния тим", казва бившият селекционер на България.

Лотар Матеус добави, че не е изненадан, че Вирц се е нуждаел от време да се адаптира на "Анфийлд" и изрази увереност, че той ще става все по-важен играч.

"Той има правилното поведение и има желание да успее с отбора. Убеден съм, че той ще си извоюва позицията", завърши Матеус.

