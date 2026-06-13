Немска легенда с решителни думи за Флориан Вирц
Как прогнозира нещата Лотар Матеус
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Как прогнозира нещата Лотар Матеус
Кога германецът се връща в игра
На 22 години Флориан Вирц е световна звезда
Сделка за 116.5 милиона паунда
Привличането му в Ливърпул ще счупи много рекорди
Очаква се през следващата седмица Вирц да премине медицински прегледи в Ливърпул
Новината беше потвърдена от трансферен експерт
Подобен ход не е изненадващ