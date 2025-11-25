Ливърпул със специална новина за Флориан Вирц

Полузащитникът на Ливърпул Флориан Вирц не взе участие в мача срещу Нотингам, но проблемът му не е сериозен, уточни мениджърът на мърсисайдци Арне Слот. Нидерландецът заяви и кога очаква лятното попълнение на отбора да бъде готов за игра.

"Контузията му не е тежка и той би трябвало да играе тази седмица. Но нека видим как ще преминат първите дни от седмицата за него".

Докато ситуацията около Вирц е оптимистична, двама други футболисти на отбора ще отсъстват от игра за по-дълго време. Това десните защитници Конър Брадли и Жереми Фримпонг. Най-вероятно те ще се нуждаят от още две до три седмици за пълно възстановяване, преди да се присъединят отново към съотборниците си.

