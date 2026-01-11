Челси разби Чарлтън с 5:1 в дебюта на Росиниър

Челси победи Чарлтън с 5:1 в мач от третия кръг на ФА Къп, който беше и дебют за Лиъм Росиниър начело на „сините“. Лондончани доминираха още от първия съдийски сигнал и си осигуриха комфортен аванс до почивката, което превърна втората част в формалност. Успехът затвърди впечатлението за сериозна дълбочина в състава и офанзивен потенциал срещу съперник от по-ниско ниво.

Головете за Челси реализираха Йорел Хато, Тосин Адарабиойо, Марк Гиу, Педро Нето и Енцо Фернандес, като попаденията дойдоха след разнообразни атакуващи комбинации и силен натиск по фланговете. Чарлтън, който се състезава в Чемпиъншип, върна интригата за кратко след подновяването на играта, когато Майлс Лийбърн намали в 57-ата минута за 1:2. Реакцията на Челси обаче бе мигновена и само пет минути по-късно третият гол сложи край на всякакви съмнения за крайния изход, а до последния съдийски сигнал превъзходството на домакините стана още по-осезаемо.

