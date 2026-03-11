Легендарен вратар коментира снощния цирк в Тотнъм

Легендата на датския национален отбор и Манчестър Юнайтед - Петер Шмайхел говори за смяната на Антонин Кински в 17-ата минута на мача срещу Атлетико Мадрид (2:5) в Шампионска лига.

22-годишният вратар на Тотнъм беше допуснал две грешки и три гола. Мениджърът Игор Тудор реши да го замени с Гулиелмо Викарио, като италианецът допусна попадение пет минути след като влезе в игра.

"Той го замени и това ще има последствия за цялата му кариера. Той буквално унищожи кариерата му. Когато името му бъде споменато в бъдеще, целият футболен свят ще запомни този момент. Трябваше да бъде задържан поне до полувремето", каза Шмайхел в ефира на "CBS Sports".

