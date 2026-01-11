Обрат около Мбапе преди Суперкупата на Испания

Килиан Мбапе тренира наравно със съотборниците си от Реал Мадрид в навечерието на финала за Суперкупата на Испания срещу Барселона. Новината бе разпространена от журналиста Алберто Перейро и внесе яснота около участието на френския нападател в решаващия мач. Така Реал получи сериозен импулс часове преди сблъсъка.

Само преди дни френският вестник „Екип“ съобщи, че Мбапе има проблем с коляното и ще бъде извън терените поне три седмици, което доведе до отсъствието му от полуфинала срещу Атлетико Мадрид. Поради това нападателят първоначално не замина за Саудитска Арабия, където се провежда турнирът, но впоследствие се присъедини към лагера на отбора. Старши треньорът Шаби Алонсо го включи в групата за финала, което подсказва, че състоянието му е значително подобрено.

Мбапе носи екипа на Реал Мадрид от лятото на 2024 г. и вече има 59 гола в официални срещи, с което изравни клубния рекорд, държан дълго време от Кристиано Роналдо. Финалът между Реал Мадрид и Барселона е тази вечер, като каталунците имат психологическо предимство след победа с 5:2 над „белите“ в мача за трофея през миналия сезон.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com