Аталанта сломи Торино и се изкачи към местата за Европа

Аталанта победи Торино с 2:0 в мач от 20-ия кръг на Серия А. С трите точки тимът от Бергамо събра 31 и се изкачи на седмо място във временното класиране, докато Торино остава 12-ти с 23 пункта. Домакините контролираха по-голямата част от срещата и заслужено стигнаха до успеха.

Аталанта поведе още в 13-ата минута чрез Шарл Де Кетеларе, който завърши прецизно атака на домакините. Гостите опитаха да реагират след почивката, но рядко стигаха до чисти положения пред вратата. В самия край, в 5-ата минута на добавеното време, Марио Пашалич сложи точка на спора след асистенция на Джанлука Скамака, което окончателно обезсърчи Торино и затвърди добрата серия на Аталанта у дома.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 20-ия кръг:

Аталанта – Торино 2:0

Рома – Сасуоло 2:0

Комо - Болоня 1:1

Удинезе - Пиза 2:2

Днес:

Лече - Парма

Фиорентина - Милан

Верона - Лацио

Интер - Наполи

В понеделник:

Дженоа - Каляри

Ювентус - Кремонозе

Начело в класирането е Интер Милано с 42 точки, Милан и Рома са с по 39 точки, Наполи има 38. След тях се нареждат Ювентус с 36, Комо с 34, Аталанта с 31 и др.

