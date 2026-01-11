Аталанта сломи Торино и се изкачи към местата за Европа

Аталанта победи Торино с 2:0 в мач от 20-ия кръг на Серия А. С трите точки тимът от Бергамо събра 31 и се изкачи на седмо място във временното класиране, докато Торино остава 12-ти с 23 пункта. Домакините контролираха по-голямата част от срещата и заслужено стигнаха до успеха.
Аталанта поведе още в 13-ата минута чрез Шарл Де Кетеларе, който завърши прецизно атака на домакините. Гостите опитаха да реагират след почивката, но рядко стигаха до чисти положения пред вратата. В самия край, в 5-ата минута на добавеното време, Марио Пашалич сложи точка на спора след асистенция на Джанлука Скамака, което окончателно обезсърчи Торино и затвърди добрата серия на Аталанта у дома.
Първенство на Италия по футбол, мачове от 20-ия кръг:
Аталанта – Торино 2:0
Рома – Сасуоло 2:0
Комо - Болоня 1:1
Удинезе - Пиза 2:2
Днес:
Лече - Парма
Фиорентина - Милан
Верона - Лацио
Интер - Наполи
В понеделник:
Дженоа - Каляри
Ювентус - Кремонозе
Начело в класирането е Интер Милано с 42 точки, Милан и Рома са с по 39 точки, Наполи има 38. След тях се нареждат Ювентус с 36, Комо с 34, Аталанта с 31 и др.
