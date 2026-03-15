Стоичков си спомни за героите на ЦСКА

Носителят на "Златната топка" Христо Стоичков си припомни успеха на ЦСКА срещу Рода на четвъртфиналите за КНК. На 15 март 1989 г. "армейците" елиминират нидерландския тим след дузпи и се класират за полуфиналите. Камата завършва сезона като голмайстор на турнира със седем точни попадения, следван от Любослав Пенев, който е с шест. Ел Голеадор обаче пропуска битките с Барселона.

"Нека днес да си спомним за Илия Вълов, Трифон Иванов, Краси Безински, Джеки, Румен Апостолов! Всички те са герои от Керкраде! Герои на ЦСКА!

Изминаха 37 години, откакто победихме Рода и се класирахме за полуфинал на КНК! И разбрахме, че отиваме на Камп Ноу! Ние имахме честта да сме на полуфинал в Европа!

Днес ще вдигна наздравица за героите на ЦСКА, които не са вече сред нас, но писаха историята на най-големия клуб на България!", написа Стоичков във Фейсбук.

