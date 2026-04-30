Дузпи, драма и равенство. Атлетико и Арсенал оставиха всичко за реванша

Атлетико Мадрид и Арсенал приключиха 1:1 в първия полуфинален сблъсък от Шампионската лига след двубой, изпълнен с напрежение, обрати и съдбовни моменти. И двата гола паднаха от дузпи, а интригата остана жива до последния съдийски сигнал. ВАР се превърна в ключов фактор, спирайки потенциална трета дузпа, която можеше да наклони везните. Всичко ще се реши след седмица в Лондон, където залогът ще бъде място на финала.

Силен старт и първи удари към вратите

Още в 13-ата минута Хулиан Алварес даде тон за домакините, след като си освободи пространство и стреля опасно, но Давид Рая реагира блестящо с една ръка. Арсенал отвърна веднага, но опитът на Мартин Йодегор беше блокиран в последния момент. Постепенно гостите наложиха контрол върху играта и започнаха да диктуват темпото.

Арсенал нанася първия удар

Натискът на лондончани даде резултат в края на първото полувреме. Виктор Гьокереш сам си изработи дузпа след контакт с Давид Ханцко и застана зад топката. С мощен удар той не остави шанс на Ян Облак и изведе Арсенал напред точно преди почивката.

Отговорът на Атлетико и пропуснатите възможности

След паузата Атлетико излезе преобразен и започна да атакува агресивно. В рамките на няколко минути Хулиан Алварес и Лукман пропуснаха отлични възможности, като нигериецът се озова сам срещу Рая, но стражът отново спаси. Натискът на домакините растеше и логично доведе до ключов момент.

Крал Фелипе на мача

Дузпа, ВАР и изравняване

В 57-ата минута след намеса на ВАР съдията Дани Макели отсъди дузпа за Атлетико за игра с ръка на Бен Уайт. Хулиан Алварес пое отговорността и с мощен удар възстанови равенството - 1:1. Стадионът избухна, а мачът влезе в нова, още по-напрегната фаза.

Греда, напрежение и отменена дузпа

Атлетико беше близо до пълен обрат, когато Антоан Гризман разтресе гредата, а след това не успя да се възползва от добавката. В 78-ата минута драмата достигна връхна точка - съдията отсъди трета дузпа, този път за Арсенал, но след преглед с ВАР я отмени заради минимален контакт. Решението запази равенството и остави изхода напълно отворен.

Финален щурм и всичко на карта

В заключителните минути Арсенал пое контрол в средата на терена и потърси победата, но най-чистите положения бяха за Атлетико. Лукман и Нахуел Молина опитаха да изненадат Рая, но резултатът остана непроменен. Така двата отбора оставиха всичко за реванша в Лондон, където ще се реши кой ще се бори за европейската корона срещу победителя от Байерн-Пари Сен Жермен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com