Европа затаи дъх... Атлетико и Арсенал в сблъсък за класиране на финала

Шампионската лига влиза в най-нажежената си фаза, а полуфиналът между Атлетико Мадрид и Арсенал противопоставя два напълно различни футбола - прагматичната свита на Диего Симеоне срещу динамичната офанзивна машина на Микел Артета. Залогът е огромен - място на финала на 30 май срещу победителя от Пари Сен Жермен и Байерн Мюнхен.

Характер срещу ефективност

„Дюшекчиите“ стигнаха до тази фаза след истинска битка за оцеляване. Тимът на Диего Симеоне премина през тежки съперници, като елиминира Брюж, Тотнъм и най-вече Барселона в испанския четвъртфинален сблъсък.

От другата страна Арсенал изглежда по-уверен и изчистен в играта си. Лондончани преминаха през Байер Леверкузен и Спортинг Лисабон, демонстрирайки, че са готови за големите вечери в Европа.

Историята помни, но настоящето е различно

Двата отбора имат и недовършени сметки. През 2018 г. Атлетико Мадрид елиминира Арсенал на полуфинал в Лига Европа с общ резултат 2:1. Настоящият сезон обаче показа друга картина - „артилеристите“ разгромиха съперника си с 4:0 в груповата фаза, демонстрирайки колко опасни могат да бъдат.

Това е осми полуфинал за Атлетико в турнира и втори пореден, докато Арсенал достига до четвърти в историята си и за първи път играе на тази фаза в две поредни години - ясен знак за възхода под ръководството на Микел Артета.

Кой е готов за удара

Формата на мадридчани буди тревога. В последните пет мача те имат само една победа и три загуби, а традиционно стабилната защита допуска голове във всеки двубой.

Арсенал също не е безгрешен, но влиза с по-добро настроение и серия от 12 мача без загуба в Европа, което го прави изключително опасен съперник.

В атака надеждите са ясни - Александър Сьорлот с 6 гола и Антоан Гризман с ключови асистенции за домакините, срещу вдъхновения Виктор Гьокереш и Габриел Мартинели за гостите.

Битка и извън терена

Симеоне има сериозни кадрови главоболия. Отсъствието на Пабло Бариос в средата на терена е тежък удар, а защитата също е разклатена без ключови фигури. Все пак завръщането на Ян Облак дава известна стабилност.

При Арсенал липсите също не са малко - извън игра са Юриен Тимбер, Кай Хаверц, Микел Мерино и Рикардо Калафиори. Добрата новина е очакваното завръщане на Букайо Сака, което може да се окаже решаващо.

Всичко това превръща сблъсъка в истинска шахматна партия с високи залози - мач, в който една грешка може да струва финала, а един момент на гениалност да реши съдбата на сезона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com