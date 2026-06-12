Барбарес надъха Босна: Ние сме малки, но играем със сърце

Босна и Херцеговина се завръща на световното първенство по футбол след 12 години пауза и започва участието си в група B срещу домакина Канада тази вечер от 22:00 часа в Торонто. Селекционерът Сергей Барбарес призна, че отборът му влиза в турнира като аутсайдер, но настоя, че малката балканска страна има достатъчно гордост, характер и футболно сърце, за да се бори на най-голямата сцена.

„Змейовете“ ще опитат да направят крачка напред спрямо дебюта си през 2014 г. в Бразилия, когато спечелиха един мач, но не успяха да излязат от групата. Голямата новина за босненците е, че 40-годишният Един Джеко е възстановен от травмата в рамото и ще бъде на линия за двубоя.

Завръщане след 12 години чакане

Босна и Херцеговина отново е на Мондиал, а самият факт, че тимът стигна до турнира, вече се приема като голямо постижение. Отборът е на 64-о място в световната ранглиста и няма статута на фаворит, но Барбарес не крие, че точно тази роля му харесва.

„Ние сме малка страна. Това е второто ни световно първенство и със сигурност сме нещо като аутсайдери в много от предстоящите мачове“, заяви селекционерът преди сблъсъка с Канада. В думите му нямаше примирение, а по-скоро ясно съзнание за мястото, от което Босна тръгва - без големи претенции, но със силно желание да бъде уважавана.

Барбарес припомни, че отборът му заслужава признание още за пътя, който е изминал до световното първенство. Босна и Херцеговина стигна до квотата след драматичен бараж срещу четирикратния световен шампион Италия, решен с дузпи. „Ако сте наясно с нашите резултати, мисля, че трябва просто да се възхитите на това, което сме постигнали“, каза той.

Давид срещу Голиат

Селекционерът не се опита да избяга от образа на малкия срещу големия. Напротив - той го превърна в част от мотивацията на своя отбор. „Вече съм казвал, че обичам тези двубои между Давид и Голиат. Ние играем със сърце и това е нашето предимство“, категоричен беше Барбарес.

Това послание идва в точния момент за Босна. Срещу нея стои домакинът Канада, който ще играе пред собствена публика и също има своя голяма цел - първо излизане от групата и първа победа на световно първенство. Натискът върху канадците ще бъде огромен, а Барбарес очевидно се надява неговият тим да използва именно това напрежение.

„Може би малко преувеличавам, но съм сигурен, че мачът ще бъде доста интензивен - това е характерно и за двата отбора. Искаме да дадем най-доброто от себе си пред целия свят. Искаме да бъдем отборът, който заслужава уважение, а това можем да постигнем само като покажем какво умеем на терена“, каза още босненският селекционер.

Джеко е готов за битката

Най-голямото име в състава на Босна и Херцеговина остава Един Джеко. 40-годишният нападател е голмайстор номер 1 в историята на националния отбор със 73 попадения и присъствието му на терена е повече от спортен детайл - то е символ за цялото поколение, което върна страната на световната сцена.

Барбарес потвърди, че Джеко ще играе срещу Канада, след като се е възстановил от контузия в рамото. „Един ще играе, както обикновено“, обясни треньорът. За Босна това означава опит, лидерство и фигура, около която тимът може да се събере в най-трудните моменти.

Джеко вече е дал достатъчно на националния отбор, но Мондиал 2026 му дава още една голяма сцена. За младите в състава той е опора, за феновете - лице на надеждата, а за съперниците - нападател, който дори на 40 години не може да бъде оставен без внимание.

Канада носи тежестта на домакина

Канада влиза в мача с друга тежест - тази на домакина. Отборът ще бъде подкрепян от своя публика в Торонто, но именно това може да се превърне и в допълнителен натиск. Канадците още търсят първата си победа на световно първенство и ще искат да започнат турнира с резултат, който да отвори пътя към елиминациите.

Босна, обратно, може да играе по-свободно. Барбарес вече свали очакванията, нарече отбора си аутсайдер и постави акцента върху сърцето, дисциплината и уважението. Това е позната балканска формула - не винаги най-лъскава, но често опасна за съперник, който трябва да доказва много пред собствената си публика.

В другия мач от група B в събота от 22:00 часа в Сан Франциско, Калифорния, ще играят Катар и Швейцария. Именно затова стартът в Торонто може да се окаже решаващ за амбициите на Босна и Канада - една победа веднага ще промени сметките в групата, а една грешка може да направи следващите мачове много по-тежки.

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