Анчелоти потвърди тежката новина за Неймар

Бразилия ще започне участието си на Световното първенство без най-голямата си звезда Неймар. Селекционерът Карло Анчелоти потвърди, че нападателят няма да бъде на разположение за първия двубой срещу Мароко, а вероятността да пропусне и останалите мачове от груповата фаза остава сериозна.

Срещата с мароканците, които достигнаха до полуфиналите на Мондиал 2022 в Катар, е в събота в Ню Джърси. В групата на "селесао" са още отборите на Хаити и Шотландия.

Неймар продължава възстановяването си от контузия на прасеца и не тренира с отбора в навечерието на двубоя. От Бразилската футболна федерация съобщиха, че 34-годишният футболист напредва в рехабилитацията си, но завръщането му все още не е близо.

„Той работи много усърдно, за да се възстанови възможно най-бързо. Надяваме се през следващата седмица да поднови пълноценните тренировки“, заяви Анчелоти.

Нападателят на Сантос вече пропусна контролите срещу Панама и Египет, въпреки че беше включен в състава от италианския специалист. Анчелоти подчерта, че присъствието на Неймар е важно не само заради качествата му на терена, но и заради влиянието му в съблекалнята.

„Той може да бъде отличен пример за по-младите футболисти в отбора“, коментира селекционерът.

Една от другите големи звезди на Бразилия – Винисиус Жуниор, също изрази подкрепа към съотборника си.

„Неймар е мой идол. Той ме вдъхновява и му пожелавам възможно най-бързо възстановяване. Очаквам с нетърпение да го видя отново на терена“, каза крилото.

В лагера на Мароко не смятат отсъствието на Неймар за фактор, който ще промени подготовката им.

„Подготвили сме се както за вариант с Неймар, така и без него. За нас това не променя нищо“, заяви селекционерът Мохамед Уахби.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com