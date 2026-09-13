Анчелоти потвърди тежката новина за Неймар
Проблемът може да се окаже и по-сериозен
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Проблемът може да се окаже и по-сериозен
Вчера халфът премина медицинските тестове
От 9 млн. население вече сме 6,8 млн. души,
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„Условието ще бъде доверете ни се“, каза ексминистърът на икономиката
Със сигурност можем да потвърдим, че трима българи са арестувани в Унгария по подозрение за трафик на хора. В момента, в който е тръгнало разследванет...
София. ВКС потвърди присъдата на Софийския апелативен съд (САС) за убийството на Стоян Балтов. Тримата младежи, които бяха обвинени за смъртта на момч...
Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България "BBB-/ВВВ", съответно в чуждестранна и местна валут...
От Иран потвърдиха за химическата атака в Сирия. Лично президентът на Иран Хасан Рохани призна за употребата на химическо оръжие срещу цивилни граждан...