В Португалия отсякоха. Трябва ли им Роналдо

Селекционерът на националния отбор на Португалия Роберто Мартинес засипа с похвали капитана на тима Кристиано Роналдо, като подчерта неговата уникалност, отдаденост и огромен принос към световния футбол.

41-годишният нападател е част от състава на „мореплавателите“ за Мондиал 2026, който ще бъде шесто световно първенство в изключителната му кариера.

„Роналдо е уникален футболист, който промени играта. Неговата отдаденост на футбола продължава да бъде пример за младите поколения.

Той има 21 години в националния отбор и 227 мача с екипа на Португалия – постижение, което никой друг не е достигал. А когато добавим и впечатляващия брой голове, става ясно защо Кристиано Роналдо е легенда“, заяви Мартинес пред The Athletic.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com