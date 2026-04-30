Нощ на съдбата в Лига Европа. Четири отбора се борят за финала

Лига Европа влиза тази вечер в най-напрегнатия си етап, като четири отбора излизат в първите полуфинални сблъсъци с поглед към финала. От 22:00 часа Нотингам Форест приема Астън Вила, а по същото време Брага посреща Фрайбург в Португалия. Очакванията са за ожесточени битки, в които всяка грешка може да струва скъпо. Реваншите са насрочени за 7 май, а финалът ще се играе на 20 май в Истанбул.

Английският сблъсък противопоставя два отбора, които се познават отлично от Висшата лига, но сега залогът е далеч по-голям. Нотингам Форест влиза в двубоя с повишено самочувствие след убедителни победи над Бърнли с 4:1 и Съндърланд с 5:0 в първенството. Тимът на Витор Перейра демонстрира характер и в Европа, където елиминира Порто в четвъртфиналите и показа, че може да се справя с големи съперници.

Астън Вила обаче не крие амбициите си и влиза в мача като фаворит. Съставът на Унай Емери води битка за място в топ 5 в Премиършип и разполага с треньор, който има сериозен опит и успехи в този турнир. Допълнително предимство за бирмингамци е, че реваншът ще бъде на техния стадион, което може да се окаже решаващо. Въпреки това формата на Форест и домакинският фактор обещават сериозно изпитание за Вила.

В другия полуфинал Брага приема Фрайбург в двубой, който също крие сериозен заряд. Португалският тим се намира на четвърто място в Примейра лига и влиза с увереност след впечатляващото отстраняване на Бетис, включително победа с 4:2 в Севиля. Фрайбург от своя страна демонстрира отлична форма в Европа, след като елиминира Селта с общ резултат 6:1 и продължава да преследва участие в евротурнирите и през следващия сезон.

Паралелно с тези сблъсъци ще се изиграят и първите полуфинали в Лигата на конференциите. Райо Валекано приема Страсбург, а Кристъл Палас гостува на Шахтьор Донецк, като и там интригата е изключително сериозна.

