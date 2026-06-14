Гол на Макгин отприщи шотландската радост на Мондиал 2026

Шотландия се завърна на световните финали с победа, чакана 36 години. Тимът на Стив Кларк надви Хаити с 1:0 на „Жилет Стейдиъм“ във Фоксбъро, Масачузетс, и оглави група C на Мондиал 2026 след равенството 1:1 между Бразилия и Мароко.

Единственият гол вкара Джон Макгин в 28-ата минута, а „гайдарите“ удържаха крехкия си аванс в напрегнат финал. За Шотландия това беше първи мач на световно първенство от 1998 г. и първа победа на най-голямата сцена след шест поредни пропуснати Мондиала.

Макгин вкара гола на чакането

Капитанът на Астън Вила се оказа човекът на големия момент. В 28-ата минута Макгин реагира най-бързо след отразен удар на Че Адамс, овладя топката и прати Шотландия напред.

Попадението не беше просто гол за 1:0. То беше удар, който върна на шотландците усещането, че отново принадлежат на световната сцена след дълго отсъствие и много разочарования.

Хаити имаше първото чисто положение в 15-ата минута, когато Жан-Рикнер Белгард стреля с глава след центриране, но не намери вратата. Шотландия отговори веднага, а Скот Мактоминей удари дясната греда при следващата атака.

Една възможност стигна за победата

Мачът не беше богат на точни удари за Шотландия, но тимът на Кларк използва най-важния. „Гайдарите“ имаха само два точни изстрела, като единият се превърна в победния гол на Макгин.

Хаити завърши с общо 15 удара към вратата, но само два от тях бяха точни. Карибският тим имаше леко предимство във владението на топката, но не успя да превърне това в резултат.

Двайсет минути преди края Макгин получи шанс да реши всичко с втори гол, но ударът му премина покрай вратата. След това Шотландия трябваше да пази аванса си с все повече напрежение.

Нервен финал и ценна суха мрежа

Последните минути бяха тежки за шотландците. Хаити натисна, а Францди Пиеро получи шанс с глава, но не уцели вратата.

Шотландия издържа. Не с блясък, не с разгром, а със здрава защита, търпение и резултат, който тежи много повече от цифрите на таблото.

Тази победа изпрати „гайдарите“ на върха в група C и даде на отбора най-доброто възможно начало преди следващия тежък мач срещу Мароко.

Българска следа при Хаити

За Хаити това е едва второ участие на световно първенство след дебюта на страната през 1974 г. В състава на карибския тим бяха и две имена, познати от българското първенство - Дюкенс Назон и Джони Пласид.

На терена се появи само Пласид, който изигра пълни 90 минути на вратата на Хаити. 38-годишният бивш страж на Царско село направи едно спасяване, но не успя да отрази другия точен удар на Шотландия - този на Макгин.

Назон остана извън игра, а Хаити си тръгна с усещането, че е можел да вземе повече от мач, в който създаде достатъчно ситуации, но не намери точния завършек.

Следващите битки в група C

Шотландия ще се изправи срещу Мароко на 20 юни в мач, който вече изглежда още по-важен след победния старт на „гайдарите“. В същия ден Хаити ще играе срещу Бразилия и ще търси първи точки в групата.

Пет дни по-късно предстоят последните срещи от груповата фаза. След първия кръг Шотландия има преднина, която може да се окаже златна, ако успее да задържи инерцията.

За „гайдарите“ това 1:0 срещу Хаити е повече от резултат. То е завръщане, глътка въздух и първа голяма радост на световно първенство след дълги години чакане.

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