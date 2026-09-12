Бразилия завърши като господар, Мароко оцеля след див обрат
Винисиус вкара два пъти срещу Шотландия, Неймар се появи на четвърто световно, а „лъвовете“ обърнаха Хаити и взеха второто място
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Винисиус вкара два пъти срещу Шотландия, Неймар се появи на четвърто световно, а „лъвовете“ обърнаха Хаити и взеха второто място
Нападателят реши мача още до почивката, докато Хаити се сбогува с надеждите си за директните елиминации
„Гайдарите“ удържаха нервен финал срещу Хаити и записаха първата си световна победа от десетилетия
Международни сили ще помогнат на властите да потушат насилието
Въоръжена банда отвлякла американските доброволци и семействата им
Най-малко 1800 са ранените, стотици са в неизвестност
Загинали са най-малко 304 души, стотици се водят изчезнали
Земетресение с магнитуд 7,2 удари района на Хаити по-рано тази сутрин
Епицентърът бил на 8 км от град Пети Тру дьо Нип, на дълбочина 10 км
Президентът Жовенел Мойс беше застрелян при атака срещу резиденцията му
Полагат се усилия тя да бъде откарана до Маями за лечение
Промъкнали се през нощта в резиденцията му.
Сред загиналите са главатар на банда и директора на затвора
Инцидентът е станал близо до католическата катедрала в Порт-о-Пренс
31-годишният Жаирзиньо Питер е получил сърдечен удар преди двубоя с Хаити
Мишел Мартели, който управлява досега
Националният отбор на България продължава да се срива главоломно в ранглистата на ФИФА. Отбори като Хаити, Узбекистан и Република Южна Африка задминах...
Прищина. Косово ще направи в сряда дебюта си на международната сцена с приятелски мач срещу отбора на Хаити в Косовска Митровица, предаде Reuters. Сам...
София. "Хаити е на 41-во място по свобода на словото в света, а България след 80-о, въпреки че е член на Европейския съюз. В страната е отчетен 3% рас...
Ню Йорк. Правозащитни адвокати, представляващи жертви на епидемията от холера в Хаити, обвиниха мироопазващите сили на ООН за трагедията и заявиха, ч...