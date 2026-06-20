Куня върна огъня на Бразилия на Мондиала

Бразилия постигна първата си победа на Мондиал 2026, след като победи Хаити със 3:0 във втория си мач от група C във Филаделфия. Петкратните шампиони решиха всичко още до почивката чрез два гола на Матеус Куня и попадение на Винисиус Жуниор.

Успехът изведе временно отбора на Карло Анчелоти начело в групата с 4 точки, колкото има и Мароко, но с по-добра голова разлика. Хаити остана без точка след две загуби и загуби шансове да продължи към елиминациите.

Бразилия натисна, Хаити издържа само за кратко

След равенството срещу Мароко бразилците нямаха право на ново колебание. Те влязоха в мача със стремеж бързо да счупят съпротивата на Хаити и още в първите минути потърсиха гола.

Рафиня получи подаване от Бруно Гимараеш след малко повече от десет минути игра и прати топката във вратата, но попадението беше отменено заради засада. Четири минути по-късно Винисиус Жуниор също стреля опасно, но рикошет прати топката в корнер.

Хаити се държеше смело, но натискът ставаше все по-тежък. Бразилия не блестеше с феерия, но стягаше обръча около наказателното поле и чакаше грешката, която да отвори мача.

Куня запали вечерта във Филаделфия

В 23-ата минута Винисиус стреля, Жони Пласид - бившият вратар на Царско село - успя да парира, но Матеус Куня беше на точното място и направи 1:0. Това беше голът, който свали напрежението от бразилците и промени целия ритъм на срещата.

В 36-ата минута Куня удари отново. Винисиус намери нападателя с удобно подаване, а той завърши мощно в горния ляв ъгъл за 2:0.

Ройтерс отбеляза, че Куня, започнал вместо Игор Тиаго, е оправдал доверието на Анчелоти с първите си два гола на световни финали. За Бразилия това беше не просто аванс, а глътка въздух след нервния старт на турнира.

Винисиус сложи точката преди почивката

Малко преди края на първата част Бразилия понесе удар, който може да се окаже важен за следващите мачове. Рафиня беше принудително заменен в 40-ата минута заради видим физически проблем, а състоянието му тепърва ще се следи внимателно.

Дори тази неприятна новина не спря бразилския устрем преди почивката. В третата минута на добавеното време Лукас Пакета намери Винисиус, звездата на Реал Мадрид преодоля защитата на Хаити и с нисък удар покрай Пласид направи 3:0.

Този гол почти затвори мача още преди двата отбора да се приберат в съблекалните. Бразилия беше свършила най-важното - беше върнала контрола, самочувствието и усещането, че турнирът за нея започва истински.

Хаити отказа да се предаде

След почивката Хаити излезе с повече смелост. В 56-ата минута тимът поиска дузпа, но претенциите не бяха уважени.

Най-добрият шанс за хаитяните дойде в 63-ата минута. Рикардо Аде засече силно с глава след ъглов удар и принуди Алисон Бекер да прави чудесно спасяване.

Това беше моментът, в който Хаити показа, че не иска просто да присъства на Мондиала. Тимът беше ограничен, но упорит, а съпротивата му след почивката заслужи уважение дори в мач, в който резултатът вече изглеждаше решен.

Анчелоти получи победа, но не и пълно спокойствие

Бразилия записа първата си суха мрежа за 2026 година, но не успя да добави нов гол след почивката. В 78-ата минута Ендрик, появил се като резерва, прати топката във вратата, но попадението беше отменено заради засада.

Гардиън отбеляза, че победата е дала импулс на бразилската кампания, но играта на отбора все още не изглежда напълно убедителна, особено през второто полувреме. Това е предупреждение за Анчелоти - резултатът беше чист, но въпросите около ритъма, идеите и зависимостта от индивидуалната класа остават.

Състоянието на Рафиня също ще тежи в следващите дни. При турнир с толкова сгъстен график всяка контузия може да промени плановете, особено когато идва при играч, който носи скорост и директност в атака.

Група C влиза в решителната си фаза

Бразилия и Мароко вече имат по 4 точки, Шотландия е трета със 3, а Хаити остава последен без точка. В последните мачове от групата на 25 юни Бразилия ще срещне Шотландия, а Хаити ще играе с Мароко.

Хаити участва на световни финали за първи път от 1974 година, а Ройтерс подчерта, че след поражението във Филаделфия карибският тим е първият отбор на Мондиал 2026, останал без шанс за елиминациите. За Бразилия следващият двубой вече не е просто мач за класиране, а битка за първото място и по-добър път в схемата.

Победата над Хаити върна на Бразилия това, което най-много липсваше след мача с Мароко - усещането за власт. Но големите отбори не се мерят само по резултата срещу аутсайдер, а по начина, по който растат след него. Ако Куня и Винисиус запазят тази острота, Бразилия ще бъде опасна за всеки; ако обаче колебанията в играта останат, предстоящият сблъсък с Шотландия може да се окаже далеч по-нервен, отколкото резултатът във Филаделфия подсказва.

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