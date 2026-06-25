Бразилия завърши като господар, Мароко оцеля след див обрат

Бразилия влезе в елиминациите на Мондиал 2026 с шампионска походка, победа с 3:0 над Шотландия и първо място в група C. Винисиус Жуниор вкара два гола в Маями и вече има четири попадения от три мача, а Матеуш Куня добави третия удар за Селесао. В 76-ата минута се случи и моментът, който стадионът чакаше - Неймар се появи в игра след 981 дни отсъствие от националния отбор и записа участие на четвърто световно първенство.

В другия мач Мароко победи Хаити с 4:2 в Атланта, завърши втори и също продължава към директните елиминации.

Бразилия удари рано и не се обърна назад

Мачът в Маями започна така, както мечтае всеки голям фаворит - с бърз гол, грешка на съперника и мигновено наказание. Още в седмата минута Скот Маккена сбърка под натиска на 19-годишния Раян, а Винисиус не прости. Бразилия поведе, Шотландия се разклати, а Селесао получи точно това, което най-много обича - пространство, скорост и увереност.

В добавеното време на първата част Винисиус удари отново. Бруно Гимараеш подаде, звездата на Реал Мадрид се измъкна и направи 2:0 с попадение, което вече звучеше като присъда. След почивката шотландският вратар Ангъс Гън опита да задържи отбора си жив с намеси срещу Раян и два удара на Винисиус, но натискът на Бразилия не спря.

В 60-ата минута Матеуш Куня оформи класическия резултат след втора асистенция на Бруно Гимараеш. Това беше голът, който сложи край на всяка интрига и превърна последния половин час в очакване на другата голяма новина - завръщането на Неймар.

Неймар се върна, но короната вече блести над Винисиус

Когато Неймар влезе в 76-ата минута, мачът вече беше решен, но емоцията не беше. Публиката видя най-резултатния футболист в историята на Бразилия отново с националната фланелка след повече от три години пауза, контузии и съмнения. Според Ройтерс завръщането му дойде след 981 дни извън „селесао“, а появата му беше посрещната с мощни скандирания от трибуните.

Но вечерта имаше и ясен знак за смяна на тежестта в бразилската атака. Неймар се върна като легенда, която още може да даде магия, но Винисиус игра като човекът, който вече носи настоящето. Той стана едва петият бразилец, разписал се във всичките три мача от груповата фаза на световно първенство след Жаирзиньо през 1970 г., Ромарио през 1994 г., Роналдо и Ривалдо през 2002 г.

Раян също влезе в историята. 19-годишният талант замени контузения Рафиня в титулярния състав и стана първият тийнейджър, започнал за Бразилия на световно първенство след Марко Антонио през 1970 г. А вратарят Алисон запази суха мрежа, за да направи победата още по-чиста и уверена.

Шотландия остана да чака чужда милост

За Шотландия вечерта беше тежка. Отборът остана трети с 3 точки и голова разлика 1:4, което означава чакане до неделя и надежда резултатите в другите групи да го оставят сред осемте най-добри трети тима. Срещу Бразилия обаче шотландците платиха скъпо за ранната грешка и за моментите, в които не успяха да спрат скоростта по фланговете.

Турнирът им още не е приключил окончателно, но съдбата вече не е в техните ръце. Това е най-болезнената позиция на световно първенство - да си изиграл последния си мач, да имаш математически шанс и въпреки това да зависиш от чужди голове, чужди пропуски и чужди нерви.

Мароко мина през огън срещу Хаити

Докато Бразилия контролираше вечерта в Маями, в Атланта Мароко преживя съвсем различен мач - хаотичен, опасен и пълен с обрати. Хаити поведе два пъти, първо след автогол на вратаря Ясин Боно, а после чрез Уилсон Исидор. За отбор, който вече беше на ръба, това беше момент на огромна гордост - Хаити вкара на световни финали за първи път от 52 години и напусна турнира с паметен отпечатък.

Снимка: ФИФА

Мароко обаче не се пречупи. Капитанът Ашраф Хакими изравни, след това подаде за гола на Исмаел Сайбари, който отново показа защо е един от най-важните хора в този отбор. След почивката „атласките лъвове“ натиснаха още по-силно и в края получиха наградата си.

Софиан Рахими даде преднина на Мароко, а младият Гесим Ясин довърши мача в самия край след ситуация, при която защитата на Хаити спря, убедена, че топката е напуснала терена. ВАР потвърди гола, а Мароко вече можеше да диша - 4:2, второ място и билет към елиминациите.

Две класирания и две различни истории

Бразилия завърши първа в група C и ще чака втория от група F за 1/16-финал на 29 юни в Хюстън. Мароко остана втори и очаква победителя от група F в Монтерей същия ден, като вероятният сценарий насочва вниманието към Нидерландия, Япония или Швеция.

Групата остави две големи картини. Бразилия изглежда все по-убедително, с Винисиус във формата на лидер, Неймар обратно в строя и дълбочина, която плаши съперниците. Мароко не беше безупречно, но показа характер, който на световно първенство често струва повече от гладката игра.

Селесао тръгва към елиминациите с усещане за сила, а Мароко - с усещане за спасена битка. Шотландия чака и се надява, а Хаити си тръгва без точки, но не и без история. Най-силният знак от вечерта обаче дойде от Маями: Неймар се върна, но Бразилия вече има нов двигател. И той се казва Винисиус.

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