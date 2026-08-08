УЕФА потвърди парите, Инфантино отрече аферата

Джани Инфантино се оказа в центъра на нов скандал, в който едно е потвърдено, а друго е категорично отречено. УЕФА призна, че е изплатила обезщетение при напускане на бивша служителка и е покрила таксите за нейно обучение в бизнес училище, но не потвърди твърденията, че жената е имала връзка с тогавашния генерален секретар на организацията.

Самият Инфантино и ФИФА отхвърлиха тези твърдения като "категорично неверни" и предупредиха, че внушенията за неправомерно поведение са клеветнически. Историята беше разкрита от британския "Телеграф" в момент, когато натискът върху президента на ФИФА вече е изключително силен.

УЕФА призна плащането

Според "Телеграф" става дума за шестцифрена сума, изплатена на жената след напускането й на европейската футболна централа. Изданието твърди, че тя е имала романтична връзка с Инфантино, докато той е бил генерален секретар на УЕФА.

УЕФА не потвърждава тази част от историята. Организацията обаче признава, че действително е имало финансово плащане към въпросната служителка. "Наясно сме с обвиненията и можем да потвърдим, че на въпросното лице е извършено обезщетение при напускане, заедно с плащането на такси за курс по администрация в местно бизнес училище", заяви говорител на УЕФА.

Според централата и обезщетението, и разходите за обучението са били в съответствие с правилата за напускащи служители, действащи по онова време. От УЕФА подчертават, че тези правила са били затегнати след 2016 г. Именно тук е и същественото разграничение - УЕФА потвърждава парите, но не казва, че те са били изплатени заради предполагаема връзка с Инфантино.

ФИФА: Твърденията са категорично неверни

Отговорът от лагера на Инфантино е далеч по-категоричен. "Президентът на ФИФА Джани Инфантино категорично отрича тези твърдения, които са категорично неверни", заявиха от световната футболна централа.

ФИФА отхвърля и всяко внушение, че той е злоупотребил с поста си. "Всяко предположение за неподходящо поведение или нарушение на закони или разпоредби е клеветническо", се казва в позицията.

От организацията подчертават още, че нито един служител на УЕФА или ФИФА не е подавал жалба срещу поведението на Инфантино и че всички кадрови решения, включително освобождаванията и обезщетенията, са били одобрявани от съответните ръководители съгласно действащите правила.

"Телеграф" описва стремителна кариера

Британският вестник обаче публикува значително по-сериозни твърдения. Според разследването жената първоначално е заемала административна длъжност в УЕФА, след което е получила по-високоплатен ръководен пост.

"Телеграф" твърди още, че заплатата й е била увеличена с около 30 процента и е достигнала приблизително 198 000 долара годишно. Според изданието скоростта на нейното кариерно израстване е предизвикала въпроси сред служители на организацията.

След напускането й УЕФА е платила и обучението й в бизнес училище, което според публикацията струвало приблизително 45 000 британски лири годишно. Изданието твърди също, че Инфантино е съдействал жената да получи друга добре платена работа. Тези твърдения са част от разследването на "Телеграф" и са отречени от Инфантино.

Скандалът избухва в особено тежък момент за швейцареца. Инфантино вече е под силен натиск след проваления проект за привличане на частни инвеститори в структура, която да управлява част от най-ценните състезания на ФИФА. УЕФА публично обяви, че е загубила доверие в неговото президентство, което превръща всяко ново обвинение срещу него в още по-сериозен политически проблем във футбола.

Инфантино работи в УЕФА 16 години и е генерален секретар от 2009 до 2016 г., когато печели изборите за президент на ФИФА. Той е женен от 2001 г. и има четири деца.