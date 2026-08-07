Ман Сити отряза Барса за Родри

Първоначалната оферта на Барселона за звездата на Манчестър Сити Родри на стойност 45 милиона евро, плюс допълнителни 10 милиона под формата на бонуси, е била отхвърлена от английския клуб, твърди испанският вестник Sport.

По-рано от Манчестър Сити поставиха цена от 65 милиона евро пред другия основен кандидат за полузащитника - Реал Мадрид. Английският шампион продължава да се придържа към тази минимална оценка, макар да оставя възможност за допълнителни преговори.

Самият Родри може да изиграе ключова роля за финализирането на сделката, тъй като от настоящия му договор остава само една година и се смята, че той вече е дал съгласието си за преминаване на "Камп Ноу".

"Отношенията между двата клуба са добри и се очаква през настоящия уикенд двете страни да постигнат окончателно споразумение за финализиране на сделката", съобщава още испанският ежедневник Sport, пише "Топ спорт".