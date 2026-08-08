Да подкрепим Пьотр Нестеров в полуфинала на „Чалънджър“ турнира в Пловдив!

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров ще играе днес от 20:00 часа на полуфиналите на сингъл на силния международен турнир от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив.

23-годишният Нестеров ще се изправи срещу Раду Михай Папое от Румъния в битка за място на финала. Двубоят ще се проведе на централния корт на ТК „Локомотив", а входът за всички срещи от турнира е свободен.

За Нестеров това ще бъде втори пореден полуфинал на турнир от сериите „Чалънджър" в Пловдив. Българинът и Папое са се срещали два пъти досега, като двамата са си разменили по една победа.

Със силното си представяне тази седмица Нестеров вече си осигури 14 точки за световната ранглиста. В момента националът заема 364-о място, а независимо от изхода на днешния полуфинал ще запише най-доброто класиране в кариерата си, като ще се изкачи минимум до №320 в света.

Българската федерация по тенис призовава всички тенис клубове, любители на тениса и спортната публика да се присъединят към трибуните на ТК „Локомотив" и да подкрепят Пьотр Нестеров в битката за финала!

Входът е свободен!

Програмата за днес започва в 16:00 часа с финала на двойки. В 18:00 часа е първият полуфинал на сингъл между Габриеле Пираино (Италия) и Карлос Санчес Ховер (Испания), а от 20:00 часа е време за българския полуфиналист Пьотр Нестеров.

Турнирът в Пловдив е с награден фонд от 56 700 евро и се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".

Настоящата надпревара е вторият турнир от сериите ATP Challenger, който се провежда тази година на комплекса. До края на сезона Пловдив ще бъде домакин и на още две международни състезания – ATP Challenger 50 в периода 30 август – 6 септември и ATP Challenger 75 с награден фонд 97 640 евро, който ще се проведе от 20 до 27 септември.

Поредицата от турнири в Пловдив е част от усилията за осигуряване на възможности на българските национали и най-добрите ни тенисисти да се състезават срещу силни международни съперници, да трупат ценен опит и да печелят точки за световната ранглиста.

Да бъдем заедно на трибуните! Да подкрепим Пьотр!