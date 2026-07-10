Джокович се прости с Уимбълдън. Синер на крачка от втора титла

Световният №1 Яник Синер се класира за финала на Уимбълдън за втора поредна година. Той надигра седемкратният победител в Лондон Новак Джокович с 3:0 (6:4, 6:4, 6:4).

Първата точка за пробив в двубоя бе на сметката на италианеца при 2:2, но Джокера я отрази и спечели подаването си. В деветия гейм обаче италианецът стигна до две нови възможности за брейк и поведе с 5:4, а на свой сервис затвори сета. се нуждаеше от един пробив и във втория сет, за да поведе в общия резултат.

Италианецът имаше възможност да го направи в петия гейм, но пропусна двата си шанса. В седмия гейм той все пак спечели подаването на Джокович, поведе с 4:3 и не изпусна инициативата до края на сета - 2:1.

Третата част започна ударно за Синер, който проби още в първия гейм. Италианецът можеше да поведе с 3:0, но Новак се спаси, а след това самият сърбин пропусна точка за пробив в четвъртия гейм. Носителят на 24 титли от Големия шлем отрази още един брейк пойнт и при 4:2, за да се задържи още в сета - 4:3. Джокович имаше малко проблеми при следващия си сервис гейм, стигайки до 40:40, но все пак го спечели. Синер обаче спечели следващото си подаване на нула и с това затвори мача.

Съперник на победителя от миналата година в спора за титлата в неделя ще бъде Александър Зверев, който победи Артър Фери също с 3:0 сета.

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