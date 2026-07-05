Григор Димитров изуми Уимбълдън! Ликува след епичен тенис трилър

Григор Димитров се завърна в осминафиналите на турнира Уимбълдън само една година след зловещата контузия в мача му срещу Яник Синер. Днес българинът победи от най-добрите италиански тенисисти, специалистът на тревни кортове и бивш финалист в турнира - Матео Беретини.

Римлянинът се беше заканил преди началото на мача, че никога не се е чувствал по-добре от психическа гледна точка и може да победи всеки, но бившият №3 му демонстрира нагледно, че той не е всеки и сега българинът ликува след впечатляващ тенис трилър на централния корт - 6:3 6:4 3:6 5:7 6:3, който се разигра за 3 часа и 35 минути.

Димитров заби 14 аса и не даде нито един брейкбол на Беретини до средата на третия сет, а в допълнение към това приключи сблъсъка с прекрасното съотношение от цели 46 реализирани уинъра на едва 24 непредизвикани грешки.

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