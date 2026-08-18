Блокаж на части от София заради мача довечера

Голяма част от привържениците на Левски ще се отправят организирано към Националния стадион „Васил Левски“ преди сблъсъка с АЕК от плейофите за Шампионската лига. Шествието на „сините“ фенове ще стартира в 18:30 часа от централата на Националния клуб на привържениците на булевард „Тодор Александров“. Оттам те ще поемат по традиционния маршрут към стадиона.

Колоната ще премине през булевардите „Цар Освободител“ и „Васил Левски“, след което ще продължи по улица „Ген. Йосиф В. Гурко“ и булевард „Евлоги и Христо Георгиеви“.

Очаква се шествието да събере хиляди привърженици, които ще дадат тон на атмосферата още преди началото на двубоя. На трибуните се очакват над 38 000 фенове на Левски, а около 2000 привърженици на АЕК ще подкрепят гостуващия тим.

Заради мащабното шествие се очакват сериозни затруднения в движението по маршрута. Към момента няма обявено предварително затваряне на улици от столичната полиция, но се очаква органите на реда да съпровождат колоната и при необходимост да въвеждат временни ограничения.

От Столична община обявиха, че ще удължат работното време на част от градския транспорт, за да може да бъде използван от феновете за изтегляне от стадиона:

"От 08:00 ч. на 18.08.2026 г. до 00:30 часа на 19.08.2026 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в събитието, както следва:

- На двата паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски“ – 49 (четиридесет и девет) паркоместа;

- На ул. „Ген. Гурко“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – 87 (осемдесет и седем) паркоместа;

- На местата за паркиране по бул. „Евлоги Георгиев“ в участъка от бул. „Драган Цанков“ до ул. „Ген. Гурко“ – 32 (тридесет и две0 паркоместа.

Подготвя се следната организация на МГТ:

- За времето от 22:00 ч. на 18.08.2026 г. до 01:00 ч. на 19.08.2026 г. се изпълнява движение с намалени интервали по следните линии съгласно предварително разработени часови разписания:

автобусна линия № 10ТМ;

автобусна линия № 72;

автобусна линия № 76;

автобусна линия № 204;

автобусна линия № 213;

автобусна линия № 280;

автобусна линия № 604.

- За времето от 22:00 ч. на 18.08.2026 г. до 01:00 ч. на 19.08.2026 г. се осигуряват седем съчленени автобуса, които след приключване на футболната среща при струпване на хора да бъдат включвани по автобусни линии № 10ТМ, № 94, № 204 и № 280 по преценка. Резервните автобуси се разпределят, както следва:

автобусна линия №10TM – 1 (един) брой;

автобусна линия № 94 – 1 (един) брой;

автобусна линия № 204 – 3 (три) броя;

автобусна линия № 280 – 2 (два) броя.

Позиционирането на резервните автобуси се осъществява по преценка на главния диспечер.

- На 18.08.2026 г. срещу 19.08.2026 г. се осигурява движение на метровлакове по всички линии до извозване на пътниците."