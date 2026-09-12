Блокаж на части от София заради мача довечера
Сините фенове ще имат организирано шествие
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Сините фенове ще имат организирано шествие
Ще се търси вариант за по-добра организация за влизане в България на пътници, пристигащи от страни извън Европейския съюз
Единият камион е препречил пътя и повече от 40 минути не може да бъде преместен
Декларацията на ПП-ДБ е противоконституционна, каза бившият премиер
Решението даде Борислав Цеков
Снежен капан хвана стотици на проход
Несериозни са досегашните предложения за временен председател, на ротационен принцип и всякакви други варианти
Опасяват се от атака на руски хакери
Триседмично частично блокиране в страната
Ресторантьори с много сериозна закана
Това искат работниците при блокирането на възлови пътища
Българското посолство във Великобритания оказва съдействие
Мерките са регионални
Решено е за извънредното положение
Граждани затвориха "Орлов мост"
Повод за това е гостуването на правосъдния министър Десислава Ахладова в тв предаването "Панорама".
Протестиращите блокираха Орлов мост към 21,00 часа
Превозвачите ни се разделиха на малки и големи
София. Пореден флашмоб се състои на улица "Раковски, организиран от НАТФИЗ. Студентите преминават постоянно през пешеходната пътека пред учебното заве...