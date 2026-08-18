Знакова фигура на Левски каза имат ли шансове сините

Бившият треньор и футболист на Левски Михаил Вълчев е оптимист за шансовете на „сините“ срещу АЕК Атина в плейофите на Шампионската лига. Легендарният нападател от 80-те години смята, че тимът на Хулио Веласкес може да постигне добър резултат в първата среща, но предупреди футболистите да не се поддават на емоцията от пълните трибуни.

Вълчев познава отлично гръцкия футбол от двата си престоя в Докса Драма като играч и продължава да следи местното първенство. Пред „Тема Спорт“ той анализира силните и слабите страни на АЕК, подхода, който Левски трябва да избере, както и пристигането на Марко Груич на „Герена“.

„Левски въобще не е обречен срещу АЕК“

Според Михаил Вълчев АЕК в момента е най-силният отбор в Гърция, но въпреки това Левски има своите шансове в сблъсъка.

„Левски има своите шансове, макар че АЕК в момента е най-силният отбор в Гърция. Неслучайно стана шампион. Но и този отбор е със слабости. Имаше колебливи игри през миналия сезон. Сините се намират във форма. Може да се очаква победа или равенство. Да се направи резултат, който да е добър преди реванша“, заяви Вълчев.

Той отличи представянето на Сержиньо, Рейналдо и Бала, както и включванията на Алдаир по десния фланг.

Вълчев очаква АЕК да действа по-офанзивно от Кайрат и предупреди, че именно заради по-високата класа на гръцкия тим Левски трябва да бъде по-внимателен.

„Левски не може постоянно да атакува. Трябва да се играе организирано в защита. Да се търсят пространства за бързо нападение или контраатака. Дай Боже от три-четири положения две да се реализират. Защото тези моменти няма да бъдат десет, а по-малко и е необходимо максимално да се възползват от тях. Левски въобще не е обречен срещу АЕК“, подчерта той.