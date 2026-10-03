Положението с националите ни става катастрофално

България загуби с 0:3 от Исландия и остана на дъното на Група 4 в Лига на нациите с едва една точка от първите си 3 мача, а отзвукът от поредния разочароващ мач на националния отбор бе разнопосочен.

Нападателят Атанас Илиев похвали отбора за себераздаванетоm, намери позитиви в представянето и съжали за "детинската загуба".

След него обаче халфът Андриан Краев използва по-остри думи и нарече положението ни в групата "трагично".

"Тежки бяха условята, но можеше да се играе футбол, топката беше бърза. Този път излязохме с план за играта, знехме какво да правим на терена. Допуснахме леки голове. Ние сме силни физически, имаме здрави момчета, но в тънките ситуации трябваше да се представяме по-добре. Трябва да опитаме да победим срещу Люксембург в следващия ни мач, защото положението ни в групата е трагично и ако загубим там, ще стане катастрофално", завърши Краев.

За финал временният национален селекционер Атанас Рибарски, който наследи по спешност на поста напусналия Александър Димитров, призна сериозността на загубата:

"Тежка загуба, с 0:3... мисля, че начинът, желанието, амбицията я видях във футболистите. Започнахме много по детски. Не мога да кажа, че загубата в нашето поле са детска проява. Вторият и третият гол мисля, че не отиват на нивото на нашите футболисти. Видях желанието в очите на момчетата, мисля, че влязоха с необходимата енергия. Бяхме надиграни. Много хубаво трябва да си поставим акцентите, имаме една тренировка, нямаме никакво време. Ако си заравяме главата в пясъка, че проблемите ще се решат сами, няма да стане".