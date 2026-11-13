Изключителен срам за националния ни отбор!

Истински кошмари вече обикалят около националния ни отбор по футбол. Колкото и да сме свикнали напоследък, тук вече се минават всякакви граници!

Исландия разби с 5:0 клетите ни национали в мач от турнира Лига на нациите, а арената на излагацията е иначе хубавият стадион на Ботев в Пловдив.

Това бе предпоследна среща за родните хубавци, която влиза в черната история на обичаната игра у нас. Пред едва няколкостотин зрители "лъвовете" се изложиха тотално, с безидейна игра, сериозни грешки в защита и пълна липса на каквото и да било нещо позитивно в нападение.

Гостите поведоха в 17-та минута от дузпа, изпълнена от Гудьонсен.

Четири минути след това, влезлият от пейката Хордур Магнусон пусна дълъг диагонал към Оскарсон, който успя да се справи със защитата на лъвовете, излезе сам срещу Наумов и покачи безпроблемно.

В 34-та минута ГРЕДА! Гостите от Исландия бяха много близо до трето попадение. Логи Томасон безпроблемно засече центриране и изпрати топката в страничния стълб.

И ние помогнахме за резила с автогол. В 53-та минута Емил Ценов отбеляза гол, но в българската врата! Ценов не успя да прецени добре центрирана топка и вместо да пресече изненада Наумов и топката се озова във вратата му.

Отново Андри Гудьонсен! Хакон Харадсон подаде на Гудьонсен, който с лекота направи резултата 0:4. Това стана в 64-та минута на мача.

Българската врата бе едно истинско стрелбище. НОВА ГРЕДА! В 72-ата минута Исландия можеше да отбележи още един гол! Гилфи Сигурдсон стреля към близкия десен ъгъл, но топката за втори път днес се заби в гредата.

Пето попадение! В 79-та минута Андри Гудьонсен оформи своя хеттрик! Българската защита тотално забрави за Гудьонсен, който съвсем спокойно и на празна врата направи резултата 0:5.

След поредния срам България остава на предпоследното място в групата с едва 4 точки.

Исландия е лидер с 11 точки, следвана от Естония с 9. Последен е Люксембург с 3 пункта.

В заключителния кръг от Лигата на нациите "лъвовете" гостуват на Естония в Талин. Двубоят е насрочен за 16 ноември от 19:00 часа.