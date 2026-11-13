Обрат в разследването на „Тракия“. Защо румънският тир намалил скоростта

Няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинение срещу конкретен човек за тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха 12 души. Това заяви окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев пред БНТ. Той разкри нови подробности от показанията на румънския шофьор на тира, който се оказал в началото на фаталната колона от автомобили. Според разследващите внезапно появилата се изключително гъста мъгла и несъобразената скорост на част от водачите са сред основните обстоятелства, довели до трагедията.

Румънският шофьор разказал какво се е случило

„На този етап от разследването няма събрани достатъчно доказателства, които да обосноват повдигането на обвинение на конкретно лице. Румънският шофьор беше задържан, за да бъде гарантиран повторният му разпит“, обясни прокурор Дойчев.

Водачът вече е освободен, без да му бъде повдигнато обвинение. При повторния разпит той заявил, че не е спирал на магистралата преди сблъсъка, а само е намалил значително скоростта заради рязкото влошаване на видимостта.

„От неговия разказ се установява, че при движение по магистралата преди участъка на катастрофата е имало мъгла, която не е била особено гъста. В един момент обаче мъглата става изключително гъста, което го е принудило рязко да намали скоростта, за да съобрази движението си с видимостта. Не посочва друга причина за намаляването на скоростта на товарния автомобил“, уточни Дойчев.

Според първоначалната възстановка първият удар е бил между автобуса с пътници и румънския тир. След него последвала верижната реакция, в която били въвлечени множество автомобили. Загиналите са се намирали по-назад в колоната, приблизително след шестото-седмото превозно средство.

Свидетели разказват за автомобили с висока скорост

Прокуратурата проверява дали част от шофьорите не са се движили прекалено бързо за условията на магистралата. Разследващите разполагат със свидетелски показания за автомобили, които са навлезли в гъстата мъгла, без да намалят достатъчно скоростта си.

„На пръв поглед това е може би човешка грешка - несъобразяване с пътните условия: гъстата мъгла, лошите метеорологични условия, скорост, несъобразена с тях. Имам свидетелски показания, че някои от шофьорите са карали с превишена скорост“, заяви окръжният прокурор.

По думите му при част от автомобилите не е установен видим спирачен път. Дойчев напомни, че законът задължава водачите да съобразяват скоростта си с метеорологичните условия и при необходимост да я намалят почти до спиране.

Иззети са 20 автомобила, проверяват и пътната настилка

Разследването обхваща не само поведението на водачите, но и състоянието на самата магистрала. До момента са разпитани над 50 свидетели, извършени са шест огледа и са иззети 20 превозни средства като веществени доказателства.

Взети са проби от пътната настилка, а от Агенция „Пътна инфраструктура“ е изискана документация за въвеждането на пътя в експлоатация и извършваните ремонти. Проверява се и дали камерите за толконтрол са записали движението на автомобилите непосредствено преди катастрофата.

Предстоят допълнителни разпити и автотехнически експертизи, които трябва да изяснят последователността на ударите, скоростта и действията на участниците. Прокуратурата ще проверява и евентуална отговорност на длъжностни лица, ако бъдат установени нарушения, свързани с пътната инфраструктура.