Какво е пропуснато на „Тракия“? Шефът на АПИ с важни отговори

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров не вижда към момента конкретни пропуски в работата на агенцията, които да са довели до трагедията на автомагистрала „Тракия“. Според него пътната настилка, маркировката и съоръженията в района на тежките катастрофи са били в добро състояние.

Тодоров посочи гъстата мъгла с внезапно променяща се видимост като основен фактор, който трябва да бъде изследван. Той разкри също, че още през 2020 г. е имало договор за изграждане на система за предупреждение на шофьорите, но проектът не е бил реализиран.

„Все едно се удряш в стена от мъгла“

„Преди всичко отново искам да изкажа съболезнования на семействата и близките на загиналите. Като грешки отчитаме множество фактори, които мисля, че ще бъдат изяснени след всички следствия и експертизи“, заяви Тодоров пред бТВ. Той подчерта, че АПИ не е разследващ орган и причините за катастрофите трябва да бъдат установени от компетентните институции.

„Нямам личен опит да съм виждал такава мъгла, каквато е описана - с видимост 10-15 метра точно в един определен участък. Не мога даже да си представя какво става, да се удариш в стена от тази мъгла и какви ще са реакциите“, коментира председателят на агенцията.

Защо не са били предупредени шофьорите

Тодоров обясни, че според наличната информация преди катастрофите не са постъпвали сигнали за опасната мъгла на телефон 112. „Мъглите като цяло са природни явления, които се случват постоянно и тази аномалия не можем да я предвидим“, заяви той. По думите му координацията с МВР е на много добро ниво, като в общия координационен център денонощно работят представители на двете институции.

Шефът на АПИ уточни, че тол системата е предназначена основно за таксуване на автомобилите, а не за постоянно наблюдение на движението в реално време. Координационният център получава метеорологична информация от Националния институт по метеорология и хидрология, както и данни от камерите и контролните точки. При постъпване на сигнали се предприемат действия съвместно с МВР, но според Тодоров не е възможно полицейски екипи да обезопасяват едновременно цялата пътна мрежа.

Договор от 2020 г. е прекратен, нова система се подготвя

Александър Тодоров призна, че още през 2020 г. е бил подписан договор за изграждане на система с електронни информационни табла, които да предупреждават шофьорите за опасности. Впоследствие обаче договорът е прекратен и проектът не е реализиран. Сегашното ръководство на агенцията подготвя нова система с интелигентни транспортни технологии и знаци с променливо съдържание.

„Подготвени са нещата. Включени са в план-графика за обществени поръчки, подадени са за финансиране. Техническите спецификации са в много напреднала фаза“, съобщи председателят на АПИ. Предстои да бъдат определени местата за разполагане на съоръженията, така че те да работят максимално ефективно.

Сериозни дефицити по пътищата

Тодоров посочи, че агенцията вече разполага с нова система за публикуване на предупреждения към водачите. Информацията е свободно достъпна и може да бъде използвана от доставчиците на навигационни услуги, за да достига по-бързо до шофьорите. „Постоянно апелираме в новата система, която е качена, да се пускат предупредителни съобщения - карайте с повишено внимание, намалете скоростта. Мисля, че за момента хората го оценяват добре“, заяви той.

Председателят на АПИ отново подчерта, че не може да посочи конкретна вина на агенцията преди приключването на разследването. „В конкретната ситуация, в конкретния участък пътят е в добро състояние. Видимо всичко изглежда в нормално експлоатационно състояние, за да може да го ползват шофьорите и водачите. Ужасен инцидент. Има ужасно много дефицити по пътната инфраструктура, по които работим постоянно, за да ги подобрим“, заяви Александър Тодоров.