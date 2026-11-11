44 свидетели проговориха за „Тракия“. Прокурор разкри как е започнал адът

Нови подробности за първите секунди на трагедията на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха 11 души, разкри окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев. Разследващите вече са разпитали 44 свидетели, а показанията им очертават вероятната последователност на тежките сблъсъци.

В началото на колоната се е намирал румънски тир, чийто шофьор е намалил скоростта заради внезапно появилата се гъста мъгла. Свидетели твърдят също, че част от автомобилите са се движили с прекалено висока скорост за условията на пътя, съобщи Нова телевизия.

Румънски тир, автомобил и автобус в началото на трагедията

Според първоначалните данни тежкотоварният автомобил с румънска регистрация е намалил скоростта си, но все още не е установено дали е спрял напълно. Водачът е задържан и вече е дал първоначални обяснения, според които е намалил заради мъглата. Днес предстои подробният му разпит с участието на преводач, като разследващите ще проверяват и дали камионът е препречил движението.

„След румънския тир се движи автомобил, който се опитва да избегне удара и успява. Движещият се след това автобус с пътници не успява. След това имаме друг тир, който превозва зърно и така се получава верижната реакция“, обясни Дойчин Дойчев.

Окръжният прокурор уточни, че сред пътниците в автобуса няма загинали. Жертвите са при последвалите сблъсъци, когато движещите се отзад автомобили не са имали достатъчно време да реагират.

Мъглата паднала внезапно, някои шофьори карали бързо

По думите на Дойчев свидетелите описват как видимостта внезапно се е влошила заради изключително гъста мъгла. Това е принудило част от водачите да намалят скоростта, докато други вероятно не са успели да се съобразят с променените условия. „Може би впоследствие автомобилите, които са се движили, не са отчели това обстоятелство и поради скоростта, с която са се движили, е последвала тази верижна реакция“, заяви прокурорът.

Разпитите са започнали още на местопроизшествието във вторник, когато пострадалите и очевидците са били под силен стрес. „Опитахме се максимално точно да разпитаме хората в тази стресова ситуация, защото понякога първите впечатления са най-точни, но трябва да отчетем, че може би понякога са и неадекватни. Затова ще има допълнителни разпити“, обясни Дойчев.

Кога ще има обвинения

Разследването продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Ямбол, като основните действия са възложени на Националната следствена служба. Предстоят повторни разпити, анализ на доказателствата и автотехнически експертизи, които трябва да установят скоростта на превозните средства и точния механизъм на сблъсъците.

„За обвинения все още е рано да говорим, тъй като тепърва предстоят процесуално-следствени действия, повторни разпити на свидетели и назначаване на експертизи“, подчерта окръжният прокурор на Ямбол.