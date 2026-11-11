България потъна в скръб. Ден на национален траур за жертвите на „Тракия“

България е в национален траур днес, 11 ноември, в памет на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Страната скърби за 11 погубени човешки живота, а десетки семейства продължават да очакват новини за своите близки, пострадали в трагедията. По последните официални данни 51 души са настанени в болници, като 13 от тях са в тежко състояние. Националните знамена на държавните институции са свалени наполовина, а редица публични събития са отменени в знак на почит към жертвите.

86 превозни средства в двата тежки сблъсъка

Двете верижни катастрофи станаха сутринта на 10 ноември в района на пътен възел „Зимница“ край Ямбол. По информация на МВР в произшествията в двете посоки на магистралата са участвали общо 86 превозни средства, сред които леки автомобили, микробуси, камиони и автобуси. Гъстата мъгла и рязко намалената видимост са посочени сред основните фактори за тежките сблъсъци.

Министерството на здравеопазването уточни, че 10 души са загинали на място, а един от пострадалите е починал в болница в Ямбол. От общо 51 хоспитализирани 33 са в лечебни заведения в Сливен, 11 в Ямбол и 7 в Бургас. Състоянието на 13 от ранените е тежко, като медицинските екипи продължават да полагат усилия за спасяването им.

Министерският съвет обяви 11 ноември за ден на национален траур с решение, прието след трагедията. Правителството изрази съболезнования към семействата и близките на загиналите. В знак на почит към паметта им българските национални знамена на държавните институции ще останат спуснати наполовина през целия ден.

Отменени събития и извънредни мерки за пътната безопасност

В София кметът Васил Терзиев издаде заповед за отмяна на всички публични, културни и развлекателни събития, организирани от Столичната община, районните администрации и общинските културни институти. Отменени са и разрешените публични прояви на открито в столицата. Националното знаме и знамето на София също са спуснати наполовина на сградите на общинските институции.

Междувременно министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев прекрати участието си в конференцията на ООН за климатичните промени в Анталия и се завърна в България заради тежките произшествия. По негово разпореждане днес се провежда извънредно заседание на експертната група, която отговаря за реформата в пътната безопасност. На него ще бъдат обсъдени допълнителни мерки за предотвратяване на тежки катастрофи и ускоряване на вече планираните промени.

Разследването на двете верижни катастрофи е възложено на Националната следствена служба. Предстои експертизите да установят точните обстоятелства и причините, довели до сблъсъците. В спасителните действия се включиха медици, пожарникари, полицаи, военнослужещи и доброволци от Българския червен кръст.

Президентът Илияна Йотова също прекрати участието си в Парижкия форум за мир и съпътстващите го международни срещи, за да се завърне в България заради трагедията на автомагистрала „Тракия“. Държавният глава изрази искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите. Йотова беше във френската столица за участие в международния форум, който събира държавни лидери и представители на международни организации за обсъждане на въпросите на мира, сигурността и глобалното сътрудничество.