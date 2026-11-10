Експерт с нова версия за ада на "Тракия"

Трагедията на автомагистрала „Тракия“ е резултат от съчетание на няколко фактора - опасни метеорологични условия, вероятни грешки на водачи, недостатъчен контрол и липса на съвременни системи за предупреждение. Това заяви председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова в Интервюто след Новините на NOVA. Тя прекара деня на мястото на тежките верижни катастрофи край Ямбол, при които загинаха 11 души.

Според първоначалната информация, с която разполага Русинова, в основата на първия сблъсък в посока Бургас е спрял в активната лента румънски тежкотоварен автомобил. Причината за спирането му все още не е изяснена.

По думите ѝ последвалите катастрофи в насрещното платно може да са били предизвикани от водачи, които са намалили или спрели, за да окажат помощ или да заснемат случващото се. Тя уточни, че това са предварителни предположения, а не окончателни заключения от разследването.

Русинова постави акцент върху липсата на електронни информационни табла над магистралата, чрез които шофьорите да бъдат предупреждавани за опасности и да получават указания за намаляване на скоростта.

По думите ѝ първата процедура за изграждане на подобна система е довела до сключването на договор, който е бил прекратен през 2022 г. Втора обществена поръчка е обявена през 2025 г., но също е прекратена през лятото на 2026 г. от настоящото ръководство на Агенция „Пътна инфраструктура“. „Два пъти сме били на крачка да изградим такава система и това не се е случило“, подчерта експертът.

Тя посочи, че в европейските държави се използват специализирани сензори за следене на мъгла, заледяване и други опасни условия. Информацията от тях позволява своевременно предупреждаване на водачите и въвеждане на ограничения на скоростта.

Според Русинова за създаването на подобен център за наблюдение в България се говори още от 2015 г., но необходимата инфраструктура така и не е изградена.

Председателят на Европейския център за транспортни политики оспори тезата, че наблюдението на камерите на тол системата би могло да замести специализираните технологии за ранно предупреждение. „Тол камерата има една-единствена задача – да следи за нарушения и да събира пътни такси“, заяви тя.

Според Русинова не може да се разчита на служители, които наблюдават изображения от камери, да преценяват кога видимостта е опасно намалена. За тази цел са необходими сертифицирани системи и специални датчици, които да подават автоматизирани сигнали. Тя направи разграничение и между предупрежденията за вече настъпила катастрофа и системите, които могат да установят опасните условия преди възникването на инцидент. „Трябва да има нещо, което да ни каже, че има мъгла“, обясни експертът.

Русинова обърна внимание и на финансовото състояние на Агенция „Пътна инфраструктура“. Според нея институцията е сериозно недофинансирана, което затруднява както поддръжката на пътищата, така и внедряването на нови технологии за безопасност.

Тя съобщи, че е призовала премиера Румен Радев да бъдат осигурени средства поне за най-рисковите пътни участъци. По отношение на тежкотоварния автомобил, за който се предполага, че е спрял в активната лента, Русинова подчерта, че все още не е известно дали е имало техническа повреда или друга причина. Тя обаче посочи като сериозен проблем недостига на паркинги за камиони.

По думите ѝ нерядко водачи на тежкотоварни автомобили спират на опасни места, включително в активните ленти, за да почиват. Според експерта недостатъчният контрол допълнително увеличава риска от тежки произшествия. Русинова изрази мнение, че при наличната към момента инфраструктура и технически средства възможностите за предотвратяване на подобни инциденти са силно ограничени. „С тези сили и средства, с които разполагаме, и с това, което сме изградили или не сме изградили, нямаше какво друго да се направи“, заяви тя.

Припомняме, че в ранните часове на 10 ноември тежки верижни катастрофи блокираха автомагистрала „Тракия“ в района на Ямбол. В сблъсъците участваха над 70 автомобила, а 11 души загинаха. Десетки пострадали бяха транспортирани до болниците в Ямбол, Сливен и Бургас.

Според първоначалните данни гъста мъгла е ограничила видимостта на места до около 10 метра. Разследването е поето от Националната следствена служба, като предстои експертизи да установят точния механизъм на катастрофите и причините за тях. Заради трагедията 11 ноември е обявен за ден на национален траур.