Страшна трагедия на пътя. Служител на "Автомагистрали" загина при изпълнение на служебния си дълг

Служител на „Автомагистрали“ ЕАД загина на автомагистрала „Тракия“ при изпълнение на служебния си дълг. Друг служител на дружеството е тежко ранен и настанен в болница.

Инцидентът е станал днес около 14:30 часа при км 27 в платното в посока Пловдив. По първоначални данни в участъка са се блъснали два леки автомобила. Водачите са отстранили превозните средства в аварийната лента и са преминали в канавката зад мантинелата за попълване на двустранни протоколи. На място е дошла полиция, както и двамата служители на „Автомагистрали“- пътноподдържащата фирма в участъка, които са започнали да обезопасяват участъка на инцидента с пътни бализи. Прибрали са се в аварийната лента. В същото време друг автомобил се удря в паркираните автомобили, помитайки и двамата служители. Вследствие на удара трите коли се заплават. Общо трима души са закарани в болница, взети са проби за наркотици и алкохол.

Участъкът, в който е станало произшествието, е с концентрация на пътнотранспортни произшествия и са поставени всички необходими знаци. Въведено е и ограничение на скоростта от 90 км/ч при дъжд.

Причините за възникване на произшествието и механизмите за настъпването му ще се изясняват в хода на образуваното досъдебно производство.

„Автомагистрали“ ЕАД поднася най-искрените си съболезнования на близките на загиналия колега.