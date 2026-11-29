Досегашният Висш съдебен съвет (ВСС) ще продължи да работи и през следващата седмица, въпреки че парламентът и магистратите вече избраха своите представители в новия кадрови орган на съдебната власт. Министърът на правосъдието Николай Найденов е свикал заседание на стария пленум за 3 декември, става ясно от публикувания на сайта на съвета график.

Междувременно Върховният касационен съд (ВКС) и Върховният административен съд (ВАС) образуваха дело по жалба срещу избора на представител на следователите. Все още няма официално обявена дата за встъпването на новия ВСС.

Петима върховни съдии разглеждат жалбата

Следователят от Софийската градска прокуратура Бойко Атанасов оспори резултатите от проведения на 21 ноември избор. Според официалните данни на ВСС за него са гласували 40 следователи, а конкурентът му Петко Петков от Националната следствена служба е получил 323 гласа и е обявен за избран.

Атанасов твърди, че при провеждането на гласуването са допуснати процедурни нарушения, свързани с присъствието на наблюдатели и запечатването на избирателната урна, съобщава "Сега". Следователят настоява за провеждането на нов избор.

На 27 ноември беше образувано дело № 5124/2026 г. по описа на ВКС. На случаен принцип за неговото разглеждане са определени Десислава Добрева, Блага Иванова и Петя Шишкова от Върховния касационен съд и Юлиян Киров и Иван Раденков от Върховния административен съд.

Съгласно Закона за съдебната власт делото трябва да бъде разгледано в открито заседание с участието на жалбоподателя и представител на избирателната комисия. Съдебният състав трябва да се произнесе в 14-дневен срок, като решението му е окончателно.

Парламентарната и професионалната квота вече са попълнени

На 20 ноември Народното събрание избра всичките 11 членове на ВСС от парламентарната квота. Преди това съдиите и прокурорите определиха своите десет представители, а изборът на следователите на 21 ноември попълни и последното място от професионалната квота.

В преходните и заключителните разпоредби на Закона за съдебната власт е предвидена възможност новият съвет да бъде конституиран при избрани най-малко две трети от членовете му, или 17 души. Този брой е достигнат дори без представителя на следователите, чийто избор се оспорва пред съда. Съществува обаче въпрос дали въпросните законови разпоредби са приложими и при настоящата процедура.

Преди седмица министърът на правосъдието Николай Найденов заяви пред "Сега", че ведомството има план и готовност за действия. Засега от министерството не са обявили дали ще изчакат окончателното произнасяне на върховните съдии, преди да свикат новия съвет.

Спорове около последните кадрови решения на стария ВСС

Мандатът на действащия Висш съдебен съвет изтече на 3 октомври 2022 г. През юни тази година парламентът прие промени в Закона за съдебната власт, които ограничават възможността на кадровия орган с отдавна изтекъл мандат да взема решения с трайни кадрови и организационни последици.

Въпреки това през октомври Прокурорската колегия преназначи младшия следовател Павел Стоев, син на члена на ВСС Йордан Стоев, от Софийската градска прокуратура във Военната прокуратура в София. Решението предизвика остра реакция от Независимото сдружение на българските прокурори, което постави въпроса за спазването на законовите ограничения.

През последните дни сдружението отново призова за отлагане на назначенията на заместници на административни ръководители и преназначаването на магистрати до встъпването на новия ВСС.

Заседанието на пленума в четвъртък е насрочено за 9,30 часа. В предварително публикувания дневен ред преобладават финансови въпроси, сред които осигуряването на допълнителни средства за текущата издръжка на органите на съдебната власт и възстановяването на разходите по провеждането на изборите за нов ВСС.